15 estados já permitem professores armados

Mas essa medida, que foi se alastrando pelo país nos últimos anos, não se traduz numa efetiva redução dos atentados estudantis (em que um aluno ou ex-aluno promove uma matança na escola). A conclusão é de uma análise (1) da ONG americana Everytown Research, que elencou os verdadeiros fatores do problema: ambiente opressivo, pouco auxílio psicológico e acesso fácil a armas.

Minnesota quer banir armas semiautomáticas

O estado, que recentemente foi palco de um atentado estudantil com três mortos e 30 feridos, cogita proibir a venda e a posse dessa classe de armamentos – que foi desenvolvida para uso militar e é muito mais letal (pois dispara um número maior de balas e recarrega mais depressa). Entre 1994 e 2004, os EUA baniram as armas semiautomáticas, e houve queda no número de mortes em escolas.

Flórida implanta sistema de defesa com drones

As escolas do estado já começaram a usar os aparelhos, desenvolvidos pela empresa Campus Guardian Angel. Cada escola recebe uma caixa selada contendo seis drones. Em caso de atentado, a caixa é aberta remotamente pelos operadores da empresa, que então pilotam os drones até o(s) atirador(es). Eles têm câmeras, para orientar a entrada da polícia, e também carregam armas não letais.

Fonte 1. “Unpacking arming teachers laws”.