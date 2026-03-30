3 notícias sobre: Waymo

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Introdução A Waymo expande operações para o Aeroporto de São Francisco (SFO), focando inicialmente no Rental Car Center. A empresa aborda a polêmica dos ‘motoristas secretos’ e revela uma inusitada estratégia: paga voluntários para fechar portas de seus carros autônomos deixadas abertas, garantindo a continuidade do serviço.

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Waymo obtém permissão para operar com carros autônomos no Aeroporto Internacional de São Francisco (SFO). Acesso inicial dos veículos será restrito ao Rental Car Center, conectado ao aeroporto por trem. A empresa nega a existência de ‘motoristas secretos’, mas admite ter ‘agentes de assistência remota’. Voluntários são recrutados e pagos entre US$ 22 e US$ 24 para fechar portas de carros. A ação dos voluntários visa evitar que veículos autônomos fiquem parados por portas mal fechadas.

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Veículos vão prestar serviço em aeroporto

A empresa recebeu permissão para buscar e deixar passageiros no aeroporto internacional de São Francisco (SFO), pelo qual passam mais de 50 milhões de pessoas por ano. Inicialmente, os carros autônomos não terão acesso aos terminais de embarque e desembarque; só poderão ir até o Rental Car Center, que fica ao lado do aeroporto (e se conecta a ele por um trenzinho).

Empresa nega uso de motoristas secretos

A Waymo admitiu manter cerca de 70 “agentes de assistência remota”, metade nos EUA e metade nas Filipinas, mas disse que eles não dirigem remotamente seus carros – uma tese que se espalhou pelas redes sociais nas últimas semanas. Segundo a empresa, os carros autônomos podem pedir ajuda humana em certos casos, mas a ação dos motoristas “geralmente dura poucos segundos”.

Voluntários ganham para fechar portas

Quando os passageiros descem dos carros da Waymo, às vezes não fecham bem as portas – e isso faz com que os veículos se recusem a andar. Segundo o jornal Washington Post, a empresa vem recrutando pessoas por meio de apps, em várias cidades dos EUA, para ir até carros empacados e fecharem as portas deles. Ela tem pago de US$ 22 a US$ 24 a cada carro “resgatado”.