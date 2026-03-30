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Sociedade, Tecnologia

3 notícias sobre: Waymo

A subsidiária de carros autônomos do Google tem progredido. E tropeçado.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 30 mar 2026, 14h00
Imagem de um automóvel branco com rodas pretas.
 (Getty Images/Montagem sobre reprodução)
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3 notícias sobre: Waymo Priorizar nos meus resultados Google

Veículos vão prestar serviço em aeroporto
A empresa recebeu permissão para buscar e deixar passageiros no aeroporto internacional de São Francisco (SFO), pelo qual passam mais de 50 milhões de pessoas por ano. Inicialmente, os carros autônomos não terão acesso aos terminais de embarque e desembarque; só poderão ir até o Rental Car Center, que fica ao lado do aeroporto (e se conecta a ele por um trenzinho).

Empresa nega uso de motoristas secretos
A Waymo admitiu manter cerca de 70 “agentes de assistência remota”, metade nos EUA e metade nas Filipinas, mas disse que eles não dirigem remotamente seus carros – uma tese que se espalhou pelas redes sociais nas últimas semanas. Segundo a empresa, os carros autônomos podem pedir ajuda humana em certos casos, mas a ação dos motoristas “geralmente dura poucos segundos”.

Voluntários ganham para fechar portas
Quando os passageiros descem dos carros da Waymo, às vezes não fecham bem as portas – e isso faz com que os veículos se recusem a andar. Segundo o jornal Washington Post, a empresa vem recrutando pessoas por meio de apps, em várias cidades dos EUA, para ir até carros empacados e fecharem as portas deles. Ela tem pago de US$ 22 a US$ 24 a cada carro “resgatado”.

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