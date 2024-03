5 Cursos do MIT para fazer de graça na internet

Se você sempre sonhou em estudar em uma das escolas de tecnologia mais prestigiadas do mundo, esse pode ser o seu momento. O MIT (o Instituto de Tecnologia de Massachusetts) disponibiliza cursos online em diversas áreas. E essa não é uma iniciativa só do Instituto de Tecnologia. Várias universidades renomadas, como Harvard e Oxford, disponibilizam cursos com certificado em suas plataformas.

O MIT disponibiliza cursos em vários níveis, tanto voltados para experts quanto para pessoas que nunca tiveram contato anterior com o assunto. O único pré-requisito para todos os cursos é uma noção ao menos intermediária de inglês, já que as aulas são ministradas e disponibilizadas nesse idioma.

Aqui, reunimos cinco cursos gratuitos online que você pode fazer no Instituto de Tecnologia para incrementar seu currículo ou somente por curiosidade de aprender algo novo (nerd, rs).

1. Introdução à Ciência da Computação e Programação Usando Python

Se você sempre teve vontade de aprender programação e nunca teve a oportunidade, essa pode ser uma boa escolha para dar os primeiros passos. O curso introdutório à Ciência da Computação e Programação é a primeira parte de dois cursos voltados a pessoas sem experiência prévia em computação ou programação.

O curso tem duração de nove semanas, e apresenta palestras, exercícios e conjuntos de problemas usando Python 3.5. Nele você vai adquirir noções de computação, linguagem de programação Python, algoritmos simples, estruturas de dados, entre outros temas.

2. Aprendizado de máquina com Python

Se você já é mais familiarizado com programação e tem interesse em saber como funcionam os estudos de aprendizado de máquina, esse curso pode ser uma boa opção. Esse tipo de tecnologia é utilizada em uma variedade de áreas, indo desde pesquisas em engenharia e ciências, até sites comerciais com mecanismos de busca, como os sistemas de recomendação de Netflix e Youtube.

Os alunos aprendem de sistemas lineares a aprendizagem profunda, passando por clustering, classificação, problemas de recomendação, modelagem probabilística, aprendizagem por reforço, algoritmos on-line, entre outros. As aulas têm duração de 15 semanas.

3. Fundamentos das Finanças Modernas I

Voltado para quem curte economia, o curso de Fundamentos de Finanças Modernas faz parte do Programa MicroMasters® em Finanças do MIT. O programa completo é pago, mas o curso é gratuito, e oferece uma introdução rigorosa e abrangente dos fundamentos das finanças modernas e suas aplicações, investimentos e decisões financeiras corporativas sob uma estrutura unificada.

Ao longo de 12 semanas, você aprende avaliação de títulos de renda fixa e ações ordinárias, análise de risco, teoria de Preços de Arbitragem (APT) e Hipótese de Mercado Eficiente, introdução às finanças corporativas e orçamento de capital, decisões financeiras corporativas, interação entre decisões de investimento e financiamento, entre outros assuntos.

4. Introdução à Biologia – O Segredo da Vida

Aqui temos um curso mais voltado para a área da saúde. Se você é um daqueles curiosos sobre a origem da vida e o funcionamento do corpo humano, o curso aborda diversos conceitos fundamentais de biologia e bioquímica. O aluno aprende sobre a estrutura e função de macromoléculas como DNA, RNA e proteínas, noções de genética e biologia molecular, e quais as implicações tudo isso tem nas mudanças na saúde humana.

As aulas são ministradas num cronograma determinado pelo instrutor, que irá explicar as interações, estruturas e funções da biologia – como prever genótipos e fenótipos com base em dados genéticos, e converter a sequência de DNA em sequência de RNA.

5. Projeto e Design em Construção Sustentável

Por fim, se você tem interesse em arquitetura, uma opção interessante é o curso de design visando métodos mais sustentáveis de construção. Nele, você aprenderá os principais princípios científicos e tecnológicos de análise para projetar ambientes confortáveis ​​e, ao mesmo tempo, reduzir o uso de energia e os efeitos associados às mudanças climáticas.

Em 13 semanas, o curso aborda os princípios científicos do comportamento térmico e luminoso dos edifícios, além das vantagens e desvantagens de uma gama de tecnologias para criar ambientes interiores confortáveis. Em um mundo de mudanças climáticas cada vez mais drásticas, será fundamental construir casas e edifícios mais sustentáveis para mitigar essas mudanças.

