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Introdução Com as ondas de calor no Carnaval, curtir a folia exige cuidados. Para evitar perrengues como desidratação ou insolação, preparamos 9 dicas essenciais para você se manter fresco, hidratado e aproveitar cada momento da festa sem abrir mão da saúde. Não deixe o calor estragar sua diversão!

Principais Tópicos





Hidrate-se intensamente: Água é sua melhor amiga, intercale com álcool e use isotônicos. Proteção solar completa: Bonés, chapéus, roupas leves e protetor solar são indispensáveis. Fuja das multidões e faça pausas: Procure áreas arejadas e descanse na sombra regularmente. Alimente-se bem: Planeje refeições e tenha lanchinhos saudáveis para manter a energia. Mantenha-se fresco e prevenido: Use leques, garrafas térmicas com gelo e itens de higiene pessoal.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Depois de ondas de calor em todo o país, é preciso ter cuidado para curtir o Carnaval sem colocar em risco a própria saúde. Qualquer um que já foi para o carnaval sabe que a combinação de sol, asfalto, multidões, bebidas alcoólicas, dança e loucura pode ser tão perigosa (ainda que tenha seu lado bom, claro).

Há quem viva o carnaval como um feriado de festa sem limites, para se libertar de tudo que é comum no resto do ano. Mas, convenhamos, não tem nada de festivo e libertador em passar mal no meio da muvuca, voltar para casa com os ombros ardendo ou terminar um dia de festa tomando soro na veia.

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Se passar o feriado em casa debaixo do ventilador ou ar condicionado não é uma opção para você, confira uma lista com nove dicas para se manter fresquinho durante os dias de folia.

1. Turbine a hidratação

O básico funciona: a água tem que ser sua melhor amiga durante o Carnaval. Antes de sair de casa, certifique-se de estar bem hidratado. Ao longo do dia, se for consumir álcool, intercale as bebidas com água, sucos ou isotônicos.

As bebidas alcoólicas são diuréticas, ou seja, estimulam a produção de um maior volume de urina. A vontade desenfreada de fazer xixi depois de começar a beber cerveja não é só pelo volume de líquido ingerido, e indica que seu corpo está jogando fora líquidos importantes para a saúde.

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Redobre a quantidade de água. Não se esqueça: é melhor precisar ir ao banheiro várias vezes ao dia do que passar mal. Ao chegar em casa, capriche na reidratação para reparar os danos do dia e evitar a ressaca no dia seguinte. E não se limite à água: essa é a hora de lançar mão de alimentos saudáveis, como frutas, saladas, molhos e caldos.

2. Leve uma garrafa térmica com gelo

Copos e garrafas térmicas com tampa são aliadas para beber líquidos geladinhos o dia inteiro. A sugestão é encher o recipiente de gelo pela manhã e preenchê-lo com as bebidas ao longo do dia. Se o isolamento térmico for bom o suficiente, pode durar o dia inteiro. Assim, você ainda evita o risco de beber o gelo tirado do isopor dos vendedores ambulantes – que ficam expostos às mãos e de todo mundo, e podem ser feitos com água imprópria para o consumo.

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3. Cuidado com multidões

Ficar no meio da muvuca é uma parte da festa, mas também pode piorar bastante a sensação térmica. Além disso, a quantidade de estímulos (o som alto, gente por todo lado, calor, dançar intensamente, uso de substâncias etc.) pode ser desorientante e te distrair do cuidado com o seu corpo.

Se quiser ficar mais fresco, evite o meio da multidão e procure sempre por regiões com um fluxo melhor de ar. Todos os grandes eventos costumam ter um posto médico ou uma ambulância. Faça uma nota mental da direção em que eles estão, para caso precise sair ou chamar ajuda.

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4. Leques, bonés, chapéus

Pode não parecer muito, mas ao longo de um dia inteiro, um boné ou chapéu pode preservar muito sua sensação térmica. Para quem tem cabelo longo, a dica é já sair de casa com ele preso – incorpore penteados no look para evitar o inevitável abafamento do cabelo na nuca.

Um bom leque também pode salvar na hora do sufoco -–dica: eles ficam bem mais fáceis de carregar se você passar um lacre ou cordinha por dentro das abas. Aí é só amarrar em um elástico de cabelo ou mosquetão, qualquer coisa que possa ficar presa ao seu corpo sem ocupar as mãos.

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5. Use roupas frescas

Esse conselho é quase desnecessário: o Carnaval é a época em que se usa menos roupa no país. Mesmo assim, opte por peças leves e de tecidos naturais, que permitem que o suor evapore mais facilmente.

6. Aplique protetor solar pelo menos duas vezes ao dia

O protetor solar pode ser a diferença entre um bronze charmoso e uma insolação terrível. Aplique antes de sair de casa e reaplique durante o dia, e não se esqueça de áreas que não costumam ficar expostas tão expostas, como orelhas, mãos e pés (queimar os dedos dos pés é um castigo, acredite).

7. Se alimente bem

Resista ao caos carnavalesco e se planeje para ter pelo menos três refeições durante o dia. Lanchinhos entre as refeições podem ser coringa para manter a energia (e a pressão arterial) – amendoim, barrinhas de cereal e biscoitos salgados são boas pedidas.

8. Itens de higiene pessoal

Muito do mal-estar do calor durante o Carnaval pode vir da sensação de suor e sujeira acumulados no corpo. Se não houver garantia de banheiro digno e água encanada, a dica é ter na pochete um vidrinho de álcool em gel e um saquinho de lenços umedecidos. Eles podem te salvar em caso de acidentes grudentos ou idas ao banheiro precárias. Diante do caos, a sensação de ter as mãos (literalmente) limpas pode fazer um bem danado.

9. Faça intervalos durante o dia

No meio do dia, as vozes da sua cabeça podem tentar te convencer que você é invencível. Não acredite. Faça pausas regulares para sentar na sombra, comer algo, beber água e prestar atenção no seu corpo. Está tudo bem com os sapatos? Protetor em dia? Depois de conferir que não perdeu nenhum amigo, pode partir pra próxima rodada.

É importante lembrar que o Brasil tem muitos carnavais diferentes e cada um vai ter suas dicas locais. Se o bloquinho de rua for passar no meio de um bairro, pode ser que moradores refresquem os foliões com mangueiras apontadas pela janela.

No recente carnaval de Belo Horizonte, alguns blocos recebem a visita de caminhões-pipa, enquanto, em São Paulo, outros propõe guerras de balões d’água. Nas cidades litorâneas, o mar pode ser um refresco tentador e arriscado – evite nadar sob efeito de álcool e outras substâncias e tome cuidado com correntezas. E no caso do tradicional Carnaval de Pernambuco, com os tubarões.