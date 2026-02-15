Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Dia dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Ciência, Sociedade

9 dicas para se proteger de multidões perigosas no Carnaval

A muvuca pode ficar perigosa rapidamente, com risco de esmagamentos e pisoteamentos. Aprenda a ler os sinais e se proteger.

Por Bela Lobato 15 fev 2026, 06h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Fotografia de um bloquinho de carnaval lotado de pessoas.
 (Carlos Fabal/Getty Images)
Continua após publicidade
9 dicas para se proteger de multidões perigosas no Carnaval Priorizar nos meus resultados Google

Começa como um bloco de rua animado: você chegou cedo, quando ainda estava vazio, e conseguiu um ótimo lugar perto do trio elétrico. O bloco vai enchendo e todo mundo vai se apertando para se aproximar da atração. Algumas horas depois, debaixo de um sol escaldante, você se dá conta de que todos os lados do seu corpo tocam em alguma pessoa. Amigos ou desconhecidos, não importa.

Nessa hora, se alguém passa mal ou precisa ir ao banheiro, já não há como sair rapidamente do meio da muvuca. Faz parte do Carnaval, sim, e geralmente termina tudo bem – mas nem sempre. Algumas multidões se tornam claustrofóbicas, desesperadas e se comportam como um líquido. A pressão se espalha pelos corpos, e as pessoas rapidamente perdem o controle dos próprios movimentos.

Esse não é um texto para te assustar, mas para te ajudar com conhecimento sobre como reagir caso se veja no meio de uma multidão perigosa. 

Os principais riscos nesses casos são esmagamentos, asfixia e pisoteamento. O registro mais antigo de um incidente desse tipo é do ano 80 d.C., quando uma debandada de uma multidão em Jerusalém matou milhares de pessoas. Mas os casos de incidentes fatais com multidões têm aumentado desde os anos 1990. 

Siga

Os casos mais fatais ocorreram durante a hajj, a peregrinação realizada pelos muçulmanos a Meca. Quando a multidão de, em média, 2,2 milhões de pessoas enche as ruas de Meca de uma só vez, os incidentes são comuns. Sério, realmente comuns.

Em 1990, 1,4 mil pessoas foram esmagadas até a morte; em 1994 foram 270; em 1998 foram pelo menos 118; em 2001 foram 35; em 2003 foram 14; em 2004 foram 251; em 2005 foram 3; em 2006 foram pelo menos 360. Em 2015, o esmagamento de multidões mais letal da história matou pelo menos 2,4 mil pessoas durante a hajj

Continua após a publicidade

O incidente de 2006 foi filmado por câmeras de segurança e as imagens foram estudadas pelo físico alemão Dirk Helbing. O artigo com suas descobertas continua um dos mais relevantes na área de estudos de multidões. Ele foi o primeiro a descrever o papel da densidade humana na formação de um crowd-quake (uma palavra sem tradução que mistura ‘multidão’ e um ‘grande tremor’, como o de um terremoto). 

Helbing aponta que, quando a densidade humana atinge um limite crítico de cerca de seis pessoas por metro quadrado,  o menor movimento causa uma onda de turbulência na multidão. Essas ondas se espalham como as de um terremoto, pressionando os corpos. 

 

Esse vídeo de um show do Oasis, em 2005, permite ver perfeitamente o surgimento das ondas.

Então, vamos à lista do que fazer caso se perceba preso em uma multidão desse tipo.

Continua após a publicidade

1. Entenda os sinais de densidade

O especialista em comportamento de multidões do Instituto Max Planck para o Desenvolvimento Humano, Mehdi Moussaid, dá algumas dicas para saber quando uma multidão está se tornando perigosa.

Se você estiver esbarrando em algumas pessoas ao seu redor sem querer, é provável que a densidade seja de quatro a cinco pessoas por metro quadrado. Não há perigo imediato: ninguém está se empurrando, ninguém caiu. É a hora de sair com calma e reduzir o risco para você e para os outros. 

Pouco depois, se você não conseguir mover as mãos livremente ou tocar o seu próprio rosto, significa que o risco já é alto.

2. Mapeie os seus arredores

Seu principal objetivo é sair do mar de gente da forma mais rápida e tranquila possível. Comece avaliando os seus arredores: é melhor voltar ou seguir em frente? Onde a multidão está mais densa, e para qual direção se esvazia? Não deixe de olhar para cima – escalar alguma cerca, construção ou até um banheiro químico pode ser uma saída temporária em casos de emergência.

3. Fique em pé

Vamos supor que já é tarde demais para simplesmente sair. Se as ondas de choque já começam a fazer com que a multidão te pressione, o mais importante é manter o equilíbrio e ficar em pé. Qualquer queda pode começar um efeito dominó ou um pisoteamento. 

Continua após a publicidade

4. Deixe o corpo leve

Ao ser pressionado, o reflexo natural do corpo pode ser resistir ou empurrar de volta. No entanto, não se engane: seu joelho não vai segurar uma onda de choque de uma multidão. 

Isso vai só te cansar e pode criar outros pequenos movimentos perigosos. Essa dica não é contraditória com a anterior: você deve manter seu corpo ereto, mas sem lutar contra o fluxo da multidão.

5. Fuja dos obstáculos

A única exceção à regra de “seguir o fluxo” é no caso do fluxo te levar a uma colisão. Historicamente, as primeiras vítimas de esmagamentos em multidões ficam presas contra barreiras como paredes, pilares e cercas. Fique de olho também em obstáculos que podem estar na altura das pernas, como cercas, carrinhos de ambulantes e outros objetos. 

6. Mantenha os braços na altura do tórax

Levantar os braços em uma situação como essa é um movimento muito arriscado. Primeiro, pode ser que a concentração de pessoas te impeça de descê-los novamente. Segundo, os braços para cima expõe a sua caixa torácica à pressão e deixam o seu corpo fica mais suscetível a esmagamentos violentos, que levam à asfixia. 

Continua após a publicidade

Por isso, cruze os braços e proteja alguns centímetros ao redor da sua costela para poder respirar.

7. Guarde sua respiração

Segundo Moussaid, a maioria das mortes nesse tipo de incidente é causada por asfixia. Seu fôlego tem que ser protegido: evite gritar a menos que seja necessário, e tente controlar sua respiração para manter um ritmo próximo ao normal.

8. Evite debandadas súbitas

Basta alguém gritar algo como “arrastão” ou o soar de um estrondo para iniciar o que os pesquisadores chamam de uma situação de pânico. O termo não se refere ao pânico psicológico de cada indivíduo, mas ao pânico coletivo que faz com que a multidão corra em uma mesma direção para escapar de um perigo real ou suspeito.

Muitos incidentes fatais já ocorreram a partir desse tipo de situação. “Nesses tipos de situações, o movimento da multidão pode ser mais perigoso do que qualquer ameaça, real ou imaginária”, afirma Moussaid. Pense bem antes de fugir junto com a multidão – considere se não há um lugar mais seguro para se abrigar, por exemplo.

9. Cuide das pessoas ao seu redor

Do mesmo jeito que você não vai vencer a situação na base do joelho firme, as cotoveladas também não vão te proteger. Estudos demonstram que o altruísmo e a ajuda mútua são fundamentais para evitar tragédias. Uma multidão unida tem mais chances de sobreviver do que uma multidão de individualistas. Seja gentil, ofereça ajuda quando puder, indique riscos para os colegas ao seu redor e proteja os membros mais fracos do grupo.

Continua após a publicidade

Dá para sacudir e abalar com cuidado e prudência, e cantar “minha pequena Eva” pela rua – sem que seja o final da sua odisseia terrestre. 

Publicidade
TAGS:
asfixia
Carnaval
Cuidados
Saúde
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA DIA DOS PAIS

Assine a revista OFERTA DIA DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 7,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura de tecido, um logo de árvore azul escuro no canto superior direito e uma superfície de madeira clara na parte inferiorFundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sutil faixa horizontal mais escura na parte inferior e um pequeno ícone de árvore azul escuro no canto superior direito
OFERTA RELÂMPAGO

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 63% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).