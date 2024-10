A história ímpar da única pessoa que pode pregar para o papa

Liam Temple é o bolsista capuchinho de história do catolicismo na Universidade Durham . O texto abaixo saiu originalmente no site The Conversation , que publica artigos escritos por pesquisadores. Vale a visita.

Um dia, no ano passado, abri meu e-mail e encontrei uma mensagem curiosa do cardeal Raniero Cantalamessa. O e-mail começava com uma suposição comum. Como o título de meu cargo contém a frase “Capuchin Fellow”, muitas pessoas presumem que eu mesmo devo ser um frade capuchinho. No entanto, sou simplesmente um especialista na história dos franciscanos.

O cardeal havia lido um artigo que publiquei e me enviou um e-mail porque estava procurando ajuda para uma edição em inglês de alguns de seus sermões sobre o tema das três virtudes teológicas da fé, esperança e caridade.

Ao olhar para esse e-mail, eu sabia que era o início de uma nova e empolgante linha de pesquisa. Isso se deve ao fato de quem é Cantalamessa: o Pregador Capuchinho da Casa Papal.

Você não seria o único a não saber o significado desse título, mas para mim, um estudioso da história católica, foi empolgante. O Pregador Capuchinho da Casa Papal é uma figura influente na Igreja Católica da qual a maioria das pessoas nunca ouviu falar, e os sermões para os quais ele queria ajuda foram entregues ao próprio papa.

Cantalamessa pertence aos franciscanos capuchinhos, cujas origens remontam a 1525. Não foram batizados, como se acredita popularmente, em homenagem ao cappuccino ou ao macaco de mesmo nome: os frades passaram a ser conhecidos pelo capuz marrom pontiagudo, ou “capuche”, em seu hábito (o café e o macaco foram, na verdade, batizados em homenagem a eles).

Em 1528, os capuchinhos obtiveram a aprovação do Papa Clemente VII e, no final do século XVI, haviam se espalhado por toda a Europa e além. Os frades, conhecidos por seu serviço aos pobres, também ganharam reputação por suas habilidades de pregação e talento como missionários, ajudando a difundir a fé católica em todo o mundo.

O cargo de “Pregador da Casa Papal” existe desde 1555, quando a função era conhecida sob o título de “pregador apostólico”. Inicialmente, os membros de muitas ordens religiosas diferentes eram selecionados para o cargo.

Em 1743, o Papa Bento XIV concedeu o título exclusivamente aos capuchinhos. A função significa que o titular é a única pessoa autorizada a pregar para o papa.

A principal responsabilidade da função envolve a pregação nos domingos do Advento (o início do ano litúrgico que leva à Natividade) e da Quaresma (os 40 dias que levam ao domingo de Páscoa). Esses são períodos de intensa reflexão espiritual para todos os católicos, incluindo o papa e outros membros da Casa Papal.

O pregador prega ao papa, aos cardeais, bispos e prelados (outros membros de alto escalão do clero) da Cúria Romana (o coração administrativo do papado) e aos superiores de várias ordens religiosas. Desde 1995, freiras, irmãs religiosas e leigas que trabalham no Vaticano também participam, a pedido de Cantalamessa.

Nos anos mais recentes, os sermões têm sido realizados na impressionante Capela Redemptoris Mater e Sala de Audiências Paulo VI, enquanto na Sexta-feira Santa o sermão é realizado na Basílica de São Pedro.

O frade italiano Raniero Cantalamessa ocupa o cargo desde 1980. Antes disso, foi professor de cristianismo antigo e diretor do departamento de ciências religiosas da Universidade Católica de Milão. Tendo acabado de comemorar seu 90º aniversário, o capuchinho, ao longo de seus 40 anos na função, pregou para os três últimos papas: Francisco, Bento XVI e João Paulo II.

Em 2014, ele calculou que havia feito 280 sermões de Advento e Quaresma na frente dos papas, declarando: “Fui responsável por ter ocupado umas boas 140 horas do precioso tempo dos últimos três papas”.

Embora o capuchinho tenha permanecido humilde em relação à sua atividade, seu papel é de grande influência. Ele pregou, por exemplo, no início dos dois últimos conclaves em 2005 e 2013, quando Bento XVI e Francisco foram eleitos. Com relativa liberdade para escolher o tema de suas meditações, ele afirma que tenta refletir sobre “os problemas, as necessidades ou até mesmo as graças que a igreja está vivendo no momento”.

Muitas vezes, seus sermões servem como um teste decisivo para o clima geral da Igreja e as prioridades do papado. Em 2006, por exemplo, seus sermões de Advento foram manchetes quando pediram a Bento XVI que realizasse um dia de arrependimento pela crise de abuso sexual de crianças que havia surgido, afirmando que isso era necessário para lidar com o “escândalo infligido” aos vulneráveis.

Em 2014, ele criticou a “maldição” do dinheiro na sociedade, um tema que o Papa Francisco aplicou à própria Cúria Romana em seus comentários de Natal de 2014 alguns meses depois. Em 2016, ele pregou sobre o ecumenismo (o desejo de promover um melhor entendimento entre as denominações religiosas), um tópico que tem sido central para o papado de Francisco.

Em 2021, ele exortou os líderes da Igreja a não se envolverem no fomento de divisões políticas entre os católicos, observando que “a fraternidade entre os católicos está ferida” – um tema que Francisco também destacou por volta da mesma época.

No entanto, seu papel não foi isento de controvérsias. Em 2010, ele se viu no centro de uma reação negativa da mídia após seu sermão na Sexta-feira Santa. Foi amplamente noticiado que ele havia “sugerido que as críticas à Igreja Católica Romana sobre os escândalos de pedofilia eram semelhantes ao antissemitismo”.

Embora tenha sido revelado que o frade havia citado diretamente uma carta de um amigo judeu, que afirmava que as acusações o lembravam dos “aspectos mais vergonhosos do antissemitismo”, o Vaticano procurou se distanciar do comentário.

O capuchinho rapidamente pediu desculpas, declarando “se, contra a minha intenção, feri os sentimentos do povo judeu e das vítimas de abuso infantil, eu realmente sinto muito”. Essa reação negativa destaca ainda mais a importância do cargo e o interesse público em torno de seus sermões.

O que começou com um e-mail incomum logo se transformou em meses de trabalho. No final, trabalhei em estreita colaboração com o cardeal durante vários meses (e vários rascunhos) para aperfeiçoar uma nova edição em inglês de seus sermões.

O cardeal permaneceu caracteristicamente caridoso durante todo o processo, aberto a mudanças e sugestões de melhorias. O resultado é uma nova edição de “Sermons by the papal preacher” (“Sermões do pegador do papa”, em tradução livre) e uma visão de um homem no coração do catolicismo.

Este artigo foi republicado do The Conversation sob uma licença Creative Commons. Leia o artigo original.