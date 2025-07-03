Bayern e Borussia: qual a origem dos nomes dos times alemães?

Dois dos maiores times da Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund avançaram para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Bayern mandou o Flamengo para casa após um 4 a 2 nas oitavas. Já o Borussia eliminou o mexicano Monterrey por 2 a 1

A nova fase do torneio começa nesta sexta (4), mas os alemães só jogam no sábado: o Bayern enfrenta o PSG; o Borussia, o Real Madrid. Só jogão.

Palmeiras e Fluminense, os brasileiros que restaram na Copa, estão do outro lado da tabela. Pegam os alemães apenas numa eventual final. Não custa sonhar…

Fundado em 1900, o Bayern é o time mais vencedor da Alemanha. São 34 campeonatos nacionais (dez deles consecutivos, de 2013 a 2023) e seis Champions League, o maior troféu de clubes do futebol europeu.

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O Borussia é o segundo maior vencedor, mas a diferença é grande. São oito campeonatos mundiais e uma Champions, conquistada em 1997.

Munique é a capital do estado de Bayern, que em latim é “Bavaria”. Aqui no Brasil, nos acostumamos chamar de “Baviera” – provavelmente, por influência da versão francesa da palavra, “Bavière”. Mas há quem chame de “Bavária” também.

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Segundo o escritor Sergio Rodrigues, especialista em etimologia, “Bavaria” pode ter vindo dos “boios”, povo celta que vivia na região antes de ela ser anexada pelos romanos. “Boios”, diga-se, também pode estar por trás da origem de “Boêmia”, região da República Tcheca, que faz fronteira com a Baviera.

Durante boa parte do século 19, a Baviera foi um reino independente. Mas tudo mudou em 1871, quando ela se uniu a outras três monarquias para formar o Império Alemão.

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Quem liderou a unificação foi o maior dos reinos, a Prússia, fundada no século 16 e que chegou a dominar boa parte do centro da Europa, na atual região norte da Alemanha. E é de “Prússia” que vem “Borussia”.

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A Prússia era um estado com bastante autonomia dentro do Império. Mas tudo mudou após a derrota na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha virou uma república e, após tratados internacionais, perdeu territórios que antes eram da Prússia.

Durante o governo de Hitler, a Prússia perdeu independência. E, na reestruturação alemã depois da Segunda Guerra, ela foi oficialmente abolida. Dortmund é hoje uma das grandes cidades da Renânia do Norte-Vestfália, um dos estados que nasceu com a dissolução da Prússia.

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Seria o Borussia Dortmund um time nostálgico, com sentimentos nacionalistas por um reino que não está mais aqui? Não necessariamente. Primeiro porque o time nasceu em 1909 – a Prússia ainda existia. E é provável que o nome seja uma homenagem a uma cervejaria chamada “Borussia” que havia na região.

Uma última curiosidade: na Alemanha, outro time tradicional é o Bayer Leverkusen. Mas ele não fica no estado da Baviera (Leverkusen também é de Norte-Vestfália) . “Bayer”, nesse caso, vem da gigante farmacêutica alemã de mesmo nome, que no começo do século 20 ajudou a financiar a criação do time, formado por funcionários da companhia.

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