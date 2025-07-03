Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 14,99
Sociedade

Bayern e Borussia: qual a origem dos nomes dos times alemães?

Potências do futebol ajudam a entender um pouco mais sobre a criação do país. Confira.

Por Rafael Battaglia 3 jul 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jul 2025, 14h26
Imagem dos escutos dos times Bayern e Borussia.
 (Arte Superinteressante/lupengyu/gettyimages/Wikimedia Commons/Getty Images)
Continua após publicidade
Bayern e Borussia: qual a origem dos nomes dos times alemães? Priorizar nos meus resultados Google

Dois dos maiores times da Alemanha, Bayern de Munique e Borussia Dortmund avançaram para as quartas de final da Copa do Mundo de Clubes da Fifa. O Bayern mandou o Flamengo para casa após um 4 a 2 nas oitavas. Já o Borussia eliminou o mexicano Monterrey por 2 a 1

A nova fase do torneio começa nesta sexta (4), mas os alemães só jogam no sábado: o Bayern enfrenta o PSG; o Borussia, o Real Madrid. Só jogão.

Palmeiras e Fluminense, os brasileiros que restaram na Copa, estão do outro lado da tabela. Pegam os alemães apenas numa eventual final. Não custa sonhar…

Fundado em 1900, o Bayern é o time mais vencedor da Alemanha. São 34 campeonatos nacionais (dez deles consecutivos, de 2013 a 2023) e seis Champions League, o maior troféu de clubes do futebol europeu.

Siga
Continua após a publicidade

O Borussia é o segundo maior vencedor, mas a diferença é grande. São oito campeonatos mundiais e uma Champions, conquistada em 1997.

Munique é a capital do estado de Bayern, que em latim é “Bavaria”. Aqui no Brasil, nos acostumamos chamar de “Baviera” – provavelmente, por influência da versão francesa da palavra, “Bavière”. Mas há quem chame de “Bavária” também.

Continua após a publicidade

Segundo o escritor Sergio Rodrigues, especialista em etimologia, “Bavaria” pode ter vindo dos “boios”, povo celta que vivia na região antes de ela ser anexada pelos romanos. “Boios”, diga-se, também pode estar por trás da origem de “Boêmia”, região da República Tcheca, que faz fronteira com a Baviera.

Durante boa parte do século 19, a Baviera foi um reino independente. Mas tudo mudou em 1871, quando ela se uniu a outras três monarquias para formar o Império Alemão.

Continua após a publicidade

Quem liderou a unificação foi o maior dos reinos, a Prússia, fundada no século 16 e que chegou a dominar boa parte do centro da Europa, na atual região norte da Alemanha. E é de “Prússia” que vem “Borussia”.

Continua após a publicidade

A Prússia era um estado com bastante autonomia dentro do Império. Mas tudo mudou após a derrota na Primeira Guerra Mundial. A Alemanha virou uma república e, após tratados internacionais, perdeu territórios que antes eram da Prússia.

Durante o governo de Hitler, a Prússia perdeu independência. E, na reestruturação alemã depois da Segunda Guerra, ela foi oficialmente abolida. Dortmund é hoje uma das grandes cidades da Renânia do Norte-Vestfália, um dos estados que nasceu com a dissolução da Prússia.

Continua após a publicidade

Seria o Borussia Dortmund um time nostálgico, com sentimentos nacionalistas por um reino que não está mais aqui? Não necessariamente. Primeiro porque o time nasceu em 1909 – a Prússia ainda existia. E é provável que o nome seja uma homenagem a uma cervejaria chamada “Borussia” que havia na região.

Uma última curiosidade: na Alemanha, outro time tradicional é o Bayer Leverkusen. Mas ele não fica no estado da Baviera (Leverkusen também é de Norte-Vestfália) . “Bayer”, nesse caso, vem da gigante farmacêutica alemã de mesmo nome, que no começo do século 20 ajudou a financiar a criação do time, formado por funcionários da companhia.

Publicidade
TAGS:
Alemanha
esporte
Futebol
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA DIA DO ESTUDANTE

Assine a revista OFERTA DIA DO ESTUDANTE - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).