Como arrumar a bagagem para uma viagem de avião

Base firme

No fundo vão roupas pesadas (casacos, calças, paletós), abertas ou com dobras simples. Assim você distribui o peso e evita que as peças mais leves amassem. Tênis e sapatos também vão na base, perto das rodinhas. Encha-os com meias e acessórios para ganhar espaço – e leve sacos plásticos para o caso de voltarem sujos.

Vai com tudo

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Faça rolinhos com suas camisetas, bermudas e saias. Prefira tecidos que não amassem e opte por peças coringas, que permitam várias combinações. Não enrole camisas: em vez disso, dobre-as e alterne a posição dos colarinhos para que não se sobreponham. A roupa íntima vai nos cantinhos, e os cintos vão esticados, margeando o zíper.

Nécessaire

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Para ganhar espaço, deixe para comprar shampoo, sabonete e afins no seu destino final. Se for levar de casa, coloque os líquidos em frascos pequenos e transparentes, para evitar problemas na inspeção dos aeroportos, especialmente no caso de voos internacionais. Toma remédios regularmente? Leve alguns extras (a viagem pode se estender).

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Mochila nas costas

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Aqui vão os itens essenciais, como eletrônicos e documentos. Escolha um modelo com vários bolsos e um cinto ajustável, que vai ajudar a distribuir o peso da mala. Separe uma troca de roupa de emergência e leve cópias impressas do seu RG e passaporte, bem como das suas passagens, para o caso de acabar a bateria do celular.

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Para saber mais:

-Cadeados TSA podem ser abertos por chaves-mestras no aeroporto. Usá-los pode evitar que sua mala seja danificada por inspetores em um dia enfezado.

-Invista em sacos organizadores (um para camisetas, outro para meias etc.). Assim você monta sua mala em blocos e ganha tempo para procurar o que precisa.

-Viaje com espaço de sobra para as lembrancinhas. Se exagerar nas compras, use uma balança portátil para garantir que a mala está dentro das normas.

-Atarraxe brincos em botões de camisa para que eles não viajem soltos. E passe colares por dentro de canudos. Assim eles não se enroscam.