Como arrumar a bagagem para uma viagem de avião
Qual a melhor forma de colocar as roupas? Qual cadeado escolher? E a mala de mão? A gente te ajuda.
Base firme
No fundo vão roupas pesadas (casacos, calças, paletós), abertas ou com dobras simples. Assim você distribui o peso e evita que as peças mais leves amassem. Tênis e sapatos também vão na base, perto das rodinhas. Encha-os com meias e acessórios para ganhar espaço – e leve sacos plásticos para o caso de voltarem sujos.
Vai com tudo
Faça rolinhos com suas camisetas, bermudas e saias. Prefira tecidos que não amassem e opte por peças coringas, que permitam várias combinações. Não enrole camisas: em vez disso, dobre-as e alterne a posição dos colarinhos para que não se sobreponham. A roupa íntima vai nos cantinhos, e os cintos vão esticados, margeando o zíper.
Nécessaire
Para ganhar espaço, deixe para comprar shampoo, sabonete e afins no seu destino final. Se for levar de casa, coloque os líquidos em frascos pequenos e transparentes, para evitar problemas na inspeção dos aeroportos, especialmente no caso de voos internacionais. Toma remédios regularmente? Leve alguns extras (a viagem pode se estender).
Mochila nas costas
Aqui vão os itens essenciais, como eletrônicos e documentos. Escolha um modelo com vários bolsos e um cinto ajustável, que vai ajudar a distribuir o peso da mala. Separe uma troca de roupa de emergência e leve cópias impressas do seu RG e passaporte, bem como das suas passagens, para o caso de acabar a bateria do celular.
Para saber mais:
-Cadeados TSA podem ser abertos por chaves-mestras no aeroporto. Usá-los pode evitar que sua mala seja danificada por inspetores em um dia enfezado.
-Invista em sacos organizadores (um para camisetas, outro para meias etc.). Assim você monta sua mala em blocos e ganha tempo para procurar o que precisa.
-Viaje com espaço de sobra para as lembrancinhas. Se exagerar nas compras, use uma balança portátil para garantir que a mala está dentro das normas.
-Atarraxe brincos em botões de camisa para que eles não viajem soltos. E passe colares por dentro de canudos. Assim eles não se enroscam.