Conexões: de Alexandre, o Grande ao Alexandre de Moraes

Alexandre, o Grande

Rei da Macedônia que assumiu o trono aos 20 anos após a morte do pai, Filipe II, que havia unido as principais cidades-estado gregas. Exímio guerreiro, Alexandre liderou a vitória contra os persas e ampliou o Império Macedônico, que alcançou 5 milhões de km2. Seu tutor foi…

Aristóteles

Nascido na Macedônia, mudou-se para Atenas aos 18 anos para estudar na Academia de Platão. Quando Alexandre assumiu o controle da cidade, o filósofo fundou a sua própria escola, o Liceu. O trabalho de Aristóteles ao qual temos acesso hoje são compilações das anotações de seus alunos. Uma dessas coletâneas se chama…

Metafísica

Continua após a publicidade

Aqui, Aristóteles introduz o conceito de “primeiros princípios” – as partes mais essenciais de um conceito (para entender a chuva, por exemplo, é preciso analisar o ciclo da água, não apenas as nuvens cinzas), – que acabaria inspirando uma metodologia corporativa milênios depois. Alguns dos fãs desse método são Reed Hastings, cofundador da Netflix, e…

Elon Musk

Em 2022, o chefão da SpaceX pagou US$ 44 bilhões pelo Twitter, renomeou-o para X e demitiu mais de 80% dos seus funcionários. Em agosto, fechou o escritório brasileiro da plataforma. Na ausência de um representante legal por aqui, o Superior Tribunal Federal (STF) bloqueou a rede. Começava a briga com…

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram

Alexandre de Moraes

Continua após a publicidade

Ministro do STF desde 2017. Em 2010, época em que foi secretário de transportes e serviços na cidade de São Paulo, Moraes disse em uma entrevista 4 ter uma biblioteca com seis mil livros. Entre os seus favoritos, destacou A política, de Aristóteles, e biografias de líderes da Antiguidade, como o romano Júlio César, o ateniense Péricles e do seu xará, Alexandre, o Grande.

Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.