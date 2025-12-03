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Sociedade

Conexões: de Foucault ao Felca

Os quatro graus de separação entre o filósofo francês e o youtuber brasileiro.

Por Maria Clara Rossini 3 dez 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h30
Imagem composta por uma foto do filósofo Michel Foulcault e do youtuber Felca.
 (Getty Images/Divulgação/Montagem sobre reprodução)
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Michel Foucault

Imagem do filósofo Michel Foulcault.
(Bettmann/Getty Images)

Um dos grandes nomes da filosofia do século 20. O pensador francês estudou o conceito de poder e controle exercido pelas instituições sociais, como escolas, presídios e grupos de amigos. Visitou o Brasil cinco vezes, entre 1965 e 1976. Deu aulas em instituições como PUC-Rio, UERJ, Unicamp e…

Universidade de São Paulo

Imagem, em fundo branco, com o logotipo da Universidade de São Paulo.
(Divulgação/Reprodução)

A primeira visita à USP foi em 1965, quando Foucault deu palestras na Faculdade de Filosofia. A vinda mais marcante, porém, foi a de 1975. Naquele ano, o curso que Foucault ministrava na universidade foi interrompido por uma greve geral, motivada pelo assassinato do jornalista…

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Vladimir Herzog

Imagem do jornalista Wladimir Herzog.
(Wikipedia/Reprodução)

Herzog foi torturado e morto no porão da sede do Comando Militar do Sudeste. Se tornou símbolo da repressão durante o Regime Militar, desencadeando um movimento popular pelo fim da ditadura. O jornalista foi casado com Clarice Herzog, que deu diversos depoimentos desde a morte do marido. Em 2017, ela foi entrevistada por…

Pedro Bial

Imagem do jornalista Pedro Bial.
(Divulgação/Reprodução)
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Clarice e Ivo Herzog, um dos filhos de Vladimir, falaram no Conversa com Bial sobre suas memórias da ditadura. Antes do talk-show que leva o seu nome, Bial comandou o Fantástico e o BBB. Em 28 de agosto deste ano, foi um dos primeiros jornalistas a entrevistar…

Siga

Felca

Imagem do youtuber Felca.
(Divulgação/Reprodução)

Felipe Bressanim é youtuber desde 2012, mas ganhou projeção nacional em 2025, após publicar um vídeo sobre adultização que acumula 51 milhões de visualizações. Em sua estante de livros, Felca guarda as principais obras de Nietzsche – autor que influenciou o pensamento de Foucault.

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