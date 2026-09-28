Conexões: Do Barão de Mauá ao Baianinho de Mauá

Barão de Mauá (1813 – 1889)

O empresário Irineu Evangelista de Sousa foi peça-chave do início da industrialização brasileira. Ele idealizou a Estrada de Ferro Mauá, primeira ferrovia do País, pela qual ganhou o título de barão de…

Dom Pedro II (1825 – 1891)

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No dia 30 de abril de 1854, o imperador inaugurou o primeiro trecho de 14,5 km da ferrovia, entre o Porto de Mauá e Fragoso, ambas no município de Magé (RJ). O pai de Pedro II, Pedro I, era amigo de…

Henry Chamberlain (1796-1844)

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Filho de um importante diplomata inglês que viveu no Brasil, Henry foi um dos que enviaram cartas a Pedro I em 7 de setembro de 1822 encorajando-o a declarar independência de Portugal. Henry foi tio de…

Sir Neville Fitzgerald Chamberlain (1856-1944)

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Oficial inglês, serviu na Índia durante o domínio do Reino Unido por lá. Ele formalizou as regras de uma variante do bilhar que surgiu como passatempo dos soldados: a sinuca. No Brasil, o jogador mais famoso de sinuca é o…

Baianinho de Mauá (1973 -)

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Nascido em Paulo Afonso (BA), Josué Ramalho da Silva já venceu inúmeros campeonatos de sinuca Brasil afora – a grande maioria deles, em mesas de boteco. O apelido vem dos tempos em que morou na cidade de Mauá (SP), cujo nome é uma homenagem ao Barão de Mauá.

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