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Sociedade

Conexões: Do Barão de Mauá ao Baianinho de Mauá

As ligações entre o industrial brasileiro e o craque da sinuca de boteco.

Por Rafael Battaglia 28 set 2026, 14h00
Pintura de um homem branco de cabelos claros, terno escuro e medalha rosa no pescoço, ao lado de um homem moreno de boné azul, camiseta preta e verde, com microfone na gola, em ambiente interno com tacos de sinuca.
 (WikimidiaCommons/Reprodução/Montagem sobre reprodução)
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Barão de Mauá (1813 – 1889)

Pintura de um homem de meia-idade, pele clara, cabelo grisalho penteado para trás, vestindo terno escuro, camisa branca e uma faixa rosa com medalha no pescoço. Ele tem expressão séria e olhar direto.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

O empresário Irineu Evangelista de Sousa foi peça-chave do início da industrialização brasileira. Ele idealizou a Estrada de Ferro Mauá, primeira ferrovia do País, pela qual ganhou o título de barão de…

Dom Pedro II (1825 – 1891)

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Retrato em preto e branco de um homem de meia-idade com barba e cabelo grisalhos, olhar sério e direto para frente, vestindo um terno escuro e camisa clara.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

No dia 30 de abril de 1854, o imperador inaugurou o primeiro trecho de 14,5 km da ferrovia, entre o Porto de Mauá e Fragoso, ambas no município de Magé (RJ). O pai de Pedro II, Pedro I, era amigo de…

Henry Chamberlain (1796-1844)

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Pintura de um jovem com pele clara, cabelo castanho escuro e olhos azuis, vestindo um uniforme militar azul marinho com gola vermelha, dragonas douradas e uma faixa branca diagonal. Ele tem uma expressão séria e está contra um fundo cinza com nuvens escuras.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

Filho de um importante diplomata inglês que viveu no Brasil, Henry foi um dos que enviaram cartas a Pedro I em 7 de setembro de 1822 encorajando-o a declarar independência de Portugal. Henry foi tio de…

Sir Neville Fitzgerald Chamberlain (1856-1944)

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Retrato de um homem branco de meia-idade, com bigode e cabelo penteado para trás, vestindo um uniforme militar escuro com ombreiras trançadas douradas e várias medalhas no peito, incluindo uma cruz de ferro. Ele olha diretamente para frente com uma expressão séria.
(Reprodução/Wikimedia Commons)

Oficial inglês, serviu na Índia durante o domínio do Reino Unido por lá. Ele formalizou as regras de uma variante do bilhar que surgiu como passatempo dos soldados: a sinuca. No Brasil, o jogador mais famoso de sinuca é o…

Baianinho de Mauá (1973 -)

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Homem de boné azul e camisa preta com detalhes verdes, segurando um taco de sinuca, com um microfone preso à gola. Ele tem barba rala e um anel dourado no dedo anelar. Ao fundo, um suporte com vários tacos e uma parede verde com um logo de sinuca.
(Reprodução/Divulgação)

Nascido em Paulo Afonso (BA), Josué Ramalho da Silva já venceu inúmeros campeonatos de sinuca Brasil afora  – a grande maioria deles, em mesas de boteco. O apelido vem dos tempos em que morou na cidade de Mauá (SP), cujo nome é uma homenagem ao Barão de Mauá

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