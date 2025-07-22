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Sociedade

Conexões: do Mauro Cid ao Sid da “Era do Gelo”

O ajudante de ordens de Bolsonaro é xará da simpática preguiça. Veja os quatro graus que os separam.

Por Eduardo Lima 22 jul 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h24
Imagem composta por um militar com patente de coronel e uma preguiça personagem de desenho animado.
 (Agência Senado/ Blue Sky Studio/Montagem sobre reprodução)
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Conexões: do Mauro Cid ao Sid da “Era do Gelo” Priorizar nos meus resultados Google

Mauro Cid

Imagem de um militar com patente de coronel.
(Agência Senado/Creative Commons)

Tenente-coronel do Exército Brasileiro, Cid foi ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro e é investigado pela Polícia Federal por participar do plano de golpe de Estado. A proximidade com Bolsonaro começou por seu pai, que foi colega do presidente na…

Agulhas Negras

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Brasão da Academia Militar das Agulhas Negras.
(AMAN/Reprodução)

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Principal instituição de ensino superior das Forças Armadas, a AMAN, localizada em Resende (RJ), forma os oficiais militares. Para quem está no ensino médio, o Exército oferece o Colégio Militar do Rio de Janeiro, escola pública que formou alunos como…

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Carlos Saldanha

Imagem de um homem sorridente, de cabelos grisalhos, vestindo terno marrom claro e camisa roxa.
(Gilbert Flores/Getty Images)

Um dos principais animadores de Hollywood, dirigiu Rio, O Touro Ferdinando e Robôs. Nos anos 1990, seu professor Chris Wedge o chamou para fazer parte da produtora que lançou todos esses filmes, a…

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Blue Sky Studios

Imagem, em fundo branco, do logotipo da Blue Sky Studios.
(Blue Sky Studios/Reprodução)
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A empresa de CGI, que fechou em 2021, começou fazendo efeitos especiais e lançou seu primeiro filme em 2002: A Era do Gelo foi um sucesso, e iniciou a franquia mais famosa do estúdio. Um dos personagens mais queridos dos cinco filmes é…

Sid

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Imagem de uma preguiça personagem de desenho animado.
(Blue Sky Studios/Reprodução)

Amigável e conversador, o alívio cômico da saga é uma preguiça gigante do gênero Megalonyx. Tadeu Mello, o dublador do personagem nas edições brasileiras, já usou seu perfil no X para se posicionar contra Jair Bolsonaro, ex-chefe de Mauro Cid.

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