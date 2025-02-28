Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Conheça o Busójárás, o Carnaval húngaro com máscaras assustadoras

Motivados por uma lenda de mais de 500 anos, moradores do sul da Hungria vão às ruas fantasiados de monstros para afastar o inverno.

Por Bela Lobato 28 fev 2025, 18h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Fotografia da Busó-caminhada do Carnaval Húngaro.
 (Wikimedia Commons/Reprodução)
Continua após publicidade
Conheça o Busójárás, o Carnaval húngaro com máscaras assustadoras Priorizar nos meus resultados Google

Um feriado nacional em que as pessoas saem fantasiadas na rua durante alguns dias e termina na Quarta-feira de Cinzas. É claro que é um carnaval, mas não o nosso. Conheça o Busójárás, a celebração tradicional húngara que coloca os homens nas ruas com máscaras assustadoras.

O Busójárás (que se pronuncia algo próximo com “bujoiaras”) acontece na cidadezinha de Mohács, no sul da Hungria. Assim como o nosso Carnaval, ela sempre ocorre nos últimos dias antes da quaresma – em 2025, o festival começou na última quinta-feira (27) e vai até a terça (4).

 Existem várias explicações para as fantasias e máscaras assustadoras da celebração. A lenda mais popular conta que, quando as tropas otomanas invadiram Mohács, no século 16, alguns habitantes fugiram da cidade e começaram a viver nos pântanos e bosques vizinhos.

Continua após a publicidade

Fotografia do Demônios húngaros

Siga

Certa noite, enquanto conversavam ao redor da fogueira, um velho da etnia Šokci

Continua após a publicidade

apareceu de repente e disse que eles retornariam para suas casas em segurança, mas que deveriam preparar armas e máscaras assustadoras. Os refugiados seguiram as ordens e já tinham o arsenal preparado quando um cavaleiro chegou ao povoado em uma noite de tempestade. 

Ele ordenou que eles colocassem suas máscaras e voltassem para Mohács, fazendo o máximo de barulho possível – e eles seguiram sua orientação. Os turcos-otomanos ficaram tão assustados com o barulho, as máscaras e a tempestade que pensaram que os demônios os estavam atacando – e fugiram da cidade antes do nascer do sol.

Entretanto, os mascarados (chamados de busós) são uma expressão tradicional do povo Šokci, que é conhecido desde o século 15. Hoje, existem 607 pessoas que se identificam como Šokac (para homens) ou Šokčica (para mulheres). Elas se vivem no leste da Croácia, no sudoeste da Hungria e no norte da Sérvia. 

Continua após a publicidade

De acordo com as tradições Šokci, poklade (transformação) é a essência de Busójárás. Eles levam isso muito a sério, vivenciando esse feriado em um estado diferente de consciência por trás de suas máscaras, mais em sintonia com seus instintos e livres dos limites do tempo e do espaço. 

Continua após a publicidade

Nessas ocasiões, são permitidas muitas coisas que não seriam aceitáveis na vida cotidiana. É relativamente comum que os frequentadores bebam demais e, em fóruns online, existem reclamações de brigas e assédio sexual causados por pessoas embriagadas (não muito diferente do que acontece no nosso Carnaval). 

A verdadeira tradição do

Continua após a publicidade

busó exige que o rosto e a identidade de uma pessoa permaneçam ocultos durante o feriado, e algumas pessoas até trocam de máscara regularmente para manter sua identidade em segredo. Hoje, como o festival ficou muito grande e turístico, todos os busós precisam passar por uma revista caprichada da polícia antes de chegarem ao local principal do evento.

Outras versões da mitologia defendem que antes mesmo da chegada dos otomanos, o Busójárás tinha o objetivo de assustar e afastar o inverno. De fato, o período da celebração corresponde ao fim do inverno europeu.

Durante as festividades, os húngaros representam o inverno como se fosse uma pessoa – e a imaginam dentro de um caixão que é afogado no rio Danúbio. Eles também queimam um espantalho que representa a estação gelada. É, não precisa ser um especialista para sacar que o pessoal está cansado do inverno.

Publicidade
TAGS:
Carnaval
Europa
fantasia
inverno
tradiçao
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).