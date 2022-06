De dentadura a caviar: Uber divulga lista de objetos esquecidos em viagens

Carteiras, celulares e guarda-chuvas são coisas normais de se esquecer dentro do carro. Mas e meio quilo de caviar? Ou uma dentadura? Ou ainda, quem sabe, uma fantasia de pizza?

No último dia 3, a Uber divulgou a 6ª edição da Uber Lost & Found Index, o levantamento anual da empresa de itens esquecidos pelos seus passageiros. A lista de achados e perdidos se refere às viagens realizadas em 2021.

Como você deve imaginar, telefones, carteiras e chaves lideram a lista dos objetos mais deixados para trás. Confira o top 10 dos Estados Unidos:

1 – Celular/câmera

2 – Carteira

3 – Chaves

4 – Mochila/bolsa

5 – Fone de ouvido

6 – Óculos

7 – Roupas

8 – Cigarro eletrônico (vape)

9 -Joias

10 – Documento de identidade

Mas o mais legal é que a Uber divulgou também os itens mais inusitados encontrados nos carros: um avental do Boba Fett (de Star Wars); um cortador de grama; um ukulele da Billie Eilish (que custa módicos R$3.100); uma placa de funcionário do mês; um capacete do Darth Vader (seria o mesmo dono do avental?); uma pintura do Kung Fu Panda; uma tartaruga (pobre animal) e uma antiga bengala com uma espada dentro.

Para além dos itens, a empresa analisou também quais as cidades com o maior número de esquecimentos. É uma análise proporcional: leva em conta o número de objetos esquecidos em relação à população de cada município. Nos EUA, pelo segundo ano consecutivo, a campeã foi Austin, capital do Texas. Você pode conferir o ranking completo (além de outros itens curiosos) neste link (em inglês).

E no Brasil?

Por aqui, os itens campeões seguem iguais desde a primeira edição do levantamento, em 2016: carteiras, celulares e mochilas. Caixinhas de som, garrafas d’ água, livros e sacolas de mercado também estão entre os mais esquecidos. Dentre os objetos menos comuns, vale citar discos de vinil e o copo Stanley (é a primeira vez que ele aparece na lista).

A cidade com o maior número de esquecimentos por aqui é Brasília, que já havia aparecido em primeiro lugar em 2018. Veja o nosso top 10:



1 – Brasília (DF)

2 – Florianópolis (SC)

3 – São Luís (MA)

4 – Vitória (ES)

5 – Goiânia (GO)

6 – Belo Horizonte (MG)

7 – Santos (SP)

8 – Curitiba (PR)

9 – Recife (PE)

10 – São Paulo (SP)

Hora marcada

O levantamento mostrou que, nos EUA, sábado e domingo são os dias em que os passageiros da Uber mais esquecem objetos. Quanto ao horário, o intervalo entre 16h e 18h concentra o maior número de perdas. Em 2021, os dias com maior número de relatos dos usuários foram dois feriados: 20 de março (após o Dia de São Patrício) e 4 de julho (Independência).

No Brasil, os dias da semana com maior número de perdas são domingo, sábado e segunda, nessa ordem. O intervalo das 21h e 23h é o com mais relatos de objetos perdidos.

Uma última curiosidade: nos EUA, a Uber estimou também em quais dias da semana é provável que você perca determinado item, baseado nas informações coletadas no levantamento. As chances de se perder óculos e carregadores, por exemplo, é maior às segundas. Já às terças, notebooks e alimentos; às quartas, livros e passaportes. Veja o resto aqui.

Perdeu alguma coisa? Veja o que fazer

No app da Uber, acesse as suas viagens e selecione a corrida em que o objeto foi esquecido – o botão para reportar o sumiço vai aparecer logo depois dos detalhes do trajeto.

Em seguida, siga as instruções para contatar o motorista e combinar a devolução. Você precisará pagar uma taxa a ele, para compensar o tempo e dinheiros gastos para a entrega do objeto.

Se você perdeu o celular, pode fazer esse mesmo processo no site da Uber pelo computador. Existe ainda a opção de pedir a um amigo para que ele acesse o aplicativo no próprio aparelho para informar a sua situação.