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De dentadura a caviar: Uber divulga lista de objetos esquecidos em viagens

Cortador de grama, fantasia de pizza, capacete do Darth Vader... Veja também quais são as cidades brasileiras campeãs em deixar pertences para trás.

Por Rafael Battaglia 8 jun 2022, 14h38 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h44
Fotografia com diversos objetos esquecidos em viagens de Uber.
 (Uber/Reprodução)
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De dentadura a caviar: Uber divulga lista de objetos esquecidos em viagens Priorizar nos meus resultados Google

Carteiras, celulares e guarda-chuvas são coisas normais de se esquecer dentro do carro. Mas e meio quilo de caviar? Ou uma dentadura? Ou ainda, quem sabe, uma fantasia de pizza?

No último dia 3, a Uber divulgou a 6ª edição da Uber Lost & Found Index, o levantamento anual da empresa de itens esquecidos pelos seus passageiros. A lista de achados e perdidos se refere às viagens realizadas em 2021.

Como você deve imaginar, telefones, carteiras e chaves lideram a lista dos objetos mais deixados para trás. Confira o top 10 dos Estados Unidos:

1 – Celular/câmera

Siga

2 – Carteira

3 – Chaves

4 – Mochila/bolsa

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5 – Fone de ouvido

6 – Óculos

7 – Roupas

8 – Cigarro eletrônico (vape)

9 -Joias

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10 – Documento de identidade

Mas o mais legal é que a Uber divulgou também os itens mais inusitados encontrados nos carros: um avental do Boba Fett (de Star Wars); um cortador de grama; um ukulele da Billie Eilish (que custa módicos R$3.100); uma placa de funcionário do mês; um capacete do Darth Vader (seria o mesmo dono do avental?); uma pintura do Kung Fu Panda; uma tartaruga (pobre animal) e uma antiga bengala com uma espada dentro.

Para além dos itens, a empresa analisou também quais as cidades com o maior número de esquecimentos. É uma análise proporcional: leva em conta o número de objetos esquecidos em relação à população de cada município. Nos EUA, pelo segundo ano consecutivo, a campeã foi Austin, capital do Texas. Você pode conferir o ranking completo (além de outros itens curiosos) neste link (em inglês).

E no Brasil?

Por aqui, os itens campeões seguem iguais desde a primeira edição do levantamento, em 2016: carteiras, celulares e mochilas. Caixinhas de som, garrafas d’ água, livros e sacolas de mercado também estão entre os mais esquecidos. Dentre os objetos menos comuns, vale citar discos de vinil e o copo Stanley (é a primeira vez que ele aparece na lista).

A cidade com o maior número de esquecimentos por aqui é Brasília, que já havia aparecido em primeiro lugar em 2018. Veja o nosso top 10:

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1 – Brasília (DF)

2 – Florianópolis (SC)

3 – São Luís (MA)

4 – Vitória (ES)

5 – Goiânia (GO)

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6 – Belo Horizonte (MG)

7 – Santos (SP)

8 – Curitiba (PR)

9 – Recife (PE)

10 – São Paulo (SP)

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Hora marcada

O levantamento mostrou que, nos EUA, sábado e domingo são os dias em que os passageiros da Uber mais esquecem objetos. Quanto ao horário, o intervalo entre 16h e 18h concentra o maior número de perdas. Em 2021, os dias com maior número de relatos dos usuários foram dois feriados: 20 de março (após o Dia de São Patrício) e 4 de julho (Independência).

No Brasil, os dias da semana com maior número de perdas são domingo, sábado e segunda, nessa ordem. O intervalo das 21h e 23h é o com mais relatos de objetos perdidos.

Uma última curiosidade: nos EUA, a Uber estimou também em quais dias da semana é provável que você perca determinado item, baseado nas informações coletadas no levantamento. As chances de se perder óculos e carregadores, por exemplo, é maior às segundas. Já às terças, notebooks e alimentos; às quartas, livros e passaportes. Veja o resto aqui.

Perdeu alguma coisa? Veja o que fazer

No app da Uber, acesse as suas viagens e selecione a corrida em que o objeto foi esquecido – o botão para reportar o sumiço vai aparecer logo depois dos detalhes do trajeto.

Em seguida, siga as instruções para contatar o motorista e combinar a devolução. Você precisará pagar uma taxa a ele, para compensar o tempo e dinheiros gastos para a entrega do objeto.

Se você perdeu o celular, pode fazer esse mesmo processo no site da Uber pelo computador. Existe ainda a opção de pedir a um amigo para que ele acesse o aplicativo no próprio aparelho para informar a sua situação.

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