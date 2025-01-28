Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Só hoje no Abril Day: assine Revista Impressa por R$ 9,90/mês!
Sociedade

Do Velho Oeste à Lei Seca, a influência dos EUA no mundo dos drinks

Entenda como a bebedeira dos caubóis no século 19 e a proibição nos anos 1920 moldaram a forma como bebemos hoje.

Por Rafael Battaglia 28 jan 2025, 10h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Colagem de fotos de um gramofone, uma taça e um homem de traje preto.
 (Colagem Luana Pillmann/Getty Images/Montagem sobre reprodução)
Continua após publicidade
Do Velho Oeste à Lei Seca, a influência dos EUA no mundo dos drinks Priorizar nos meus resultados Google

Até o século 14, a humanidade só conhecia bebidas fermentadas. A destilação mudou isso, e possibilitou preparos menos perecíveis e de alto teor alcoólico. De início, eram receitas usadas como remédio, mas que com o tempo se disseminaram para encher a cara.

Os destilados eram consumidos puros, mesmo. A coquetelaria moderna só tomou forma a partir do século 19, nos EUA. Na época, milhões de pessoas ocuparam o meio-oeste americano em busca de ouro, e os destilados eram os queridinhos dos migrantes – não apodreciam e entregavam mais álcool num volume menor em comparação com vinho e cerveja. Foi no século 19 também que métodos de refrigeração mais eficientes popularizaram o uso de um ingrediente essencial para um drink: o gelo.

A expansão pelo oeste rendeu fortunas a donos de ferrovias e mineradoras. Na esteira, surgiram clubes e hotéis para abrigar os novos milionários – e os bares desses estabelecimentos acompanharam o requinte. Em 1862, o americano Jerry Thomas publicou o Guia do bartender, considerado o primeiro livro a reunir receitas de coquetéis. Nas décadas seguintes, a expertise ianque foi exportada para hotéis de luxo ao redor do mundo.

O glamour, porém, era exceção. Na maioria dos botecos do interior dos EUA (os saloons), o ambiente era sujo e violento. Bebia-se principalmente uísque de milho – cujo teor alcoólico, na época, chegava a 80%. No final do século 19, a Liga Anti-Saloon (formada majoritariamente por mulheres), liderou manifestações que pediam pelo fim dos bares. A pressão funcionou: em 1920, o governo baixou a Lei Seca, que proibia a venda de álcool em todo o país.

Siga
Continua após a publicidade

A partir daí, o jeito era conseguir birita via contrabando (alô, Al Capone), com destilarias ilegais ou modificando álcool industrial, impróprio para consumo. O resultado final, claro, era péssimo: algumas pessoas usavam carne podre e alcatrão de madeira para emular o gosto defumado de um uísque envelhecido. Ugh.

Para mascarar o gosto do álcool, era preciso misturá-lo com outros ingredientes. Foi assim que, em casa e nos speakeasies (os bares clandestinos), muita gente começou a fazer coquetéis (antes, uma técnica restrita aos profissionais). Algumas das misturas mais certeiras existem até hoje, caso do Bee’s Knees, que leva gim, mel e limão-siciliano.

A Lei Seca durou até 1933. Mas a preferência por bebidas mais doces, sem gosto de álcool, continuou por décadas: a oferta de bebidas de qualidade voltou a minguar na 2ª Guerra. Além disso, a indústria alimentícia inundou o mercado com misturas pré-prontas para drinks repletas de açúcar. Anos ingratos para a coquetelaria.

Continua após a publicidade

O renascimento dos drinks só veio no final da década de 1980, quando alguns bares de Nova York ressuscitaram clássicos do século 19, caso do Manhattan e do Old Fashioned (ambos à base de uísque). De quebra, também recriaram a atmosfera intimista e pouco iluminada dos salões dos speakeasies e aprimoraram os coquetéis da Lei Seca.

A pegada nostálgica, aliada a novas técnicas e ingredientes, fez sucesso e transformou muitos bartenders em celebridades. Um deles foi Toby Cecchini, que atualizou uma receita dos anos 1930 e criou o Cosmopolitan – um drink alçado à fama no fim dos anos 1990 graças à série Sex and the City. Abaixo você confere como ele é feito.

Continua após a publicidade

 

Cosmopolitan

1 – Encha uma coqueteleira com gelo. Adicione de 40 ml a 50 ml de vodca, 15 ml de Cointreau (um licor de laranja), 30 ml de suco de cranberry e 15 ml de suco de limão taiti. Agite até sua mão começar a gelar.

Continua após a publicidade

2 – Coe a mistura em um copo previamente gelado (de preferência, uma taça de martini). Finalize com uma tira fina da casca de um limão-siciliano ou de laranja bahia (sem a parte branca para não amargar).

 

Publicidade
TAGS:
Álcool
BEBIDA ALCOÓLICA
Bebidas
coquetel
EUA
História
lei seca
Sociedade
UÍSQUE
Velho Oeste
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

ABRIL DAY

Assine a revista ABRIL DAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
ECONOMIZE ATÉ 67% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).