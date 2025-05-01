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Sociedade

Eclusa na Holanda possui uma “campainha para peixes”. Entenda por quê

Durante a primavera, as comportas de Utrecht impedem a migração dos animais. Mas um sistema inteligente (e colaborativo) solucionou o problema.

Por Rafael Battaglia 1 Maio 2025, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h21
Fotografia do Rashid Ouchene, um dos responsáveis por abrir a eclusa.
 (Visdeurbel/Reprodução)
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Com 361 mil habitantes, Utrecht é a quarta maior cidade da Holanda. Fica a apenas 50 quilômetros ao sul de Amsterdã – e, assim como a capital do país, possui diversos canais de navegação.

Algumas dessas vias marítimas, porém, apresentam desníveis. Um problema resolvido com eclusas: elevadores de barcos que alteram a altura de um trecho entre comportas do canal e permitem a passagem de navios. Parte dessas eclusas são bem antigas, do final do século 13, e ainda precisam ser acionadas manualmente, como na imagem que abre este texto.

Durante a primavera, que no Hemisfério Norte começou em março, o fluxo de navios diminui. Sorte para o operador das eclusas – mas azar dos milhares de peixes que passam pelos canais como parte da sua rota anual de reprodução e desova em águas mais quentes.

Com as comportas fechadas, os peixes (em sua maioria, sargos, lúcios e robalos) não conseguem completar a migração. Não só: viram presas fáceis de aves e outros peixes maiores. Tudo isso pode comprometer os níveis populacionais das espécies e colocá-las em risco. O que fazer?

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A solução veio em 2021. O ecologista Mark van Heukelum liderou a criação de um sistema que alerta toda vez que os peixes se acumulam em Weerdsluis, uma das eclusas da cidade.

No início, Heukelum pensou que seria preciso desenvolver uma solução complexa – mas, ao conversar com o operador da eclusa, ele descobriu que o funcionário estava disposto a abrir mais vezes as comportas, desde que fosse avisado que havia animais na espera. Foi então que surgiu um plano simples, engenhoso – e colaborativo.

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O ecologista, então, instalou uma câmera debaixo das águas do canal e iniciou uma transmissão ao vivo no site do projeto, intitulado Fish Doorbell (“Campainha de Peixe”). Qualquer pessoa pode acessar a live e apertar um botão toda vez que avistar um peixe. O clique tira um print da tela, que é enviado para os organizadores do site. Quando eles percebem que há muitos peixes na eclusa, eles avisam o operador que é hora de deixá-los passar.

O projeto é um sucesso. Em 2024, o site atraiu 2,7 milhões de visitantes. Entre em qualquer momento do dia e você verá, em média, mil visitantes simultâneos de olhos atentos nos peixinhos.

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Segundo a prefeitura de Utrecht, as pessoas enviam cartas parabenizando a iniciativa. E dizem que, além de ajudar os animais, o site também serve como um programa de TV relaxante. Às vezes tudo o que você precisa é sentar no sofá e monitorar uma eclusa holandesa, não é mesmo?

O Fish Doorbell funciona apenas durante a primavera. Se você quer ver como funciona, este é o site. Há também atualizações semanais do projeto em um canal no YouTube. Confira:

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