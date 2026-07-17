Editora Abril lança VC I.A., nova publicação sobre inteligência artificial

O que é “injeção de prompt”? E “machine learning”? Afinal, falar “por favor” e “obrigada” para a IA traz respostas melhores?

Para responder essas e outras perguntas sobre o universo da inteligência artificial, a Editora Abril lançou a VC I.A., nova publicação focada totalmente no tema e em outras tecnologias emergentes.

A VC I.A. nasce com a proposta de transformar um tema complexo em informação acessível, confiável e útil. O projeto reúne jornalistas e especialistas para mostrar como essas tecnologias podem ser aplicadas por pessoas e empresas, explicar tendências, discutir impactos econômicos e sociais. A cobertura também acompanhará os principais lançamentos, pesquisas e movimentos de um setor que evolui em ritmo acelerado.

“Estamos vivendo uma transformação comparável às grandes revoluções tecnológicas da história. A diferença é que ela acontece em tempo real e afeta praticamente todos os aspectos da vida. Nossa proposta é ajudar o leitor a separar o que realmente importa do ruído e entender como a inteligência artificial pode gerar ganhos concretos para sua vida pessoal, profissional e empresarial”, afirma Alexandre Carvalho, editor-chefe da nova marca.

Segundo Carvalho, o diferencial da iniciativa será combinar rigor jornalístico, que é a referência da Abril, com aplicação prática. “Não queremos apenas noticiar o que acontece no setor. Nosso objetivo é mostrar como essas tecnologias podem ser utilizadas de maneira inteligente e responsável e ajudar as pessoas a encontrar informações para tomar decisões melhores, aprender novas habilidades, aumentar sua produtividade e entender os desafios que surgem com essa transformação”, destaca o editor.

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A VC I.A. estará presente em diferentes plataformas da Abril e produzirá conteúdos voltados tanto para usuários que estão dando os primeiros passos no universo da inteligência artificial quanto para profissionais e empresas que buscam acompanhar as transformações tecnológicas em curso. Para conhecer melhor, acesse o conteúdo aqui.

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