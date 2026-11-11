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Sociedade

Égua com cauda de 4 metros quebra recorde do Guinness

Shampoo, condicionador e tranças fazem parte da rotina de cuidados de Jenny, que tem exatos 4,12 m de ornamento capilar em seu rabo

Por Ana Clara Caielli Barreiro 11 nov 2026, 07h00
Égua com cauda de 4 metros quebra recorde do Guinness Priorizar nos meus resultados Google

O Livro dos Recordes (Guinness World Records) é cheio de categorias curiosas, como pele mais elástica, maiores pés e mãos, acrobacias caninas e caudas. Sim, o comprimento da cauda de diferentes animais também é registrado para descobrir qual delas é a mais longa. Entre os recordistas, há um gato com uma cauda de 46,99 centímetros – o Maine Coon Mr. Pugsley Addams, dos Estados Unidos – e um cachorro com uma cauda que mede 76,8 centímetros – Keon, um wolfhound irlandês da Bélgica.

Neste ano, a lista ganhou uma nova recordista: uma égua com uma cauda de 4 metros e 12 centímetros de comprimento, equivalente ao tamanho de um Fusca.

Seu nome é Mountjoy’s Ice Princess, mas ela é mais conhecida como Jenny. Da raça American Saddlebred, ela vive em uma escola de equitação em Spring Valley, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e conquistou o título de maior cauda entre cavalos em julho de 2026.

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As longas madeixas não são apenas obra da natureza. Na verdade, o resultado exigiu sete anos de crescimento, acompanhados de muitos cuidados de suas tutoras, Mackenzie Lowe e Rachel Estes.

Lowe ganhou Jenny de presente de aniversário em 2019 e, desde então, a égua passou a ser tratada como um membro da família – Lowe a chama de “égua do coração”. Jenny gosta de lamber as pessoas, brincar ao ar livre e, é claro, comer petiscos.

Quando chegou à família, Jenny tinha uma cauda que já tocava o chão, mas não era especialmente longa. Lowe soube que, quando mais nova, a égua havia até arrancado os pelos da própria cauda.

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A raça é conhecida por suas caudas volumosas, e muitos criadores escolhem complementá-las com apliques que funcionam como extensões de cabelo, principalmente em exposições e competições de cavalos. Lowe queria alcançar esse efeito de maneira natural.

Decidiu deixar a cauda crescer para descobrir até que ponto conseguiria chegar. Cerca de uma vez por mês, as tutoras precisam lavar e secar os pelos, além de fazer uma trança para protegê-los – mais frouxa perto da base da cauda e mais apertada no restante, para que nem Jenny nem outros cavalos pisem nela e a arranquem. Depois, a cauda fica guardada em uma bolsa específica, que a protege da sujeira e só é retirada para a lavagem ou para exposições.

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Na hora de desfazer a trança, o trabalho é parecido com o de um salão de beleza, e envolve shampoo, condicionador, desembaraço e secagem. Todo o processo leva, em média, de quatro a cinco horas. Às vezes, Jenny fica impaciente durante os cuidados e precisa receber petiscos para se distrair.

“Rachel, minha mãe Melanie e eu nos esforçamos muito para manter a cauda dela ao longo dos anos. […] Quando começamos a deixá-la crescer, nunca imaginamos que um dia ela cresceria tanto ou que acabaríamos com o recorde mundial”, contou Lowe em comunicado.

Jenny superou o recorde da égua JJS Summer Breeze, de Augusta, no Kansas, que detinha o título havia quase duas décadas, com uma cauda de 3 metros e 81 centímetros de comprimento, medida em 2007.

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