Eleições 2018: sites e aplicativos ajudam você a escolher seus candidatos

Não são nem dois nem três os votos que cada eleitor terá que dar nas eleições deste ano. São seis os cargos que estão em disputa: presidente, governador, dois de senador, deputado federal e deputado estadual.

Conheça alguns sites e aplicativos que vão ajudar você a decidir em quem votar de forma consciente – além, é claro, de não atravancar a fila em sua seção eleitoral com dúvida na beira da urna.

1. Match Eleitoral (www.matcheleitoral.folha.uol.com.br)

Se você é de São Paulo e ainda não escolheu seu candidato a deputado federal, vale a pena conferir a plataforma desenvolvida pelo jornal Folha de S. Paulo. A ideia é conhecer os políticos com propostas que mais se aproximam de questões e valores que o eleitor considera importantes. E é muito simples: basta responder a um questionário de 20 perguntas sobre temas ligados a comportamento, política e economia e atribuir pesos a cada um deles. Ao final, suas respostas são comparadas às dos candidatos (que também preencheram o questionário) e o sistema aponta aqueles com perfil mais parecido ao seu. Também é possível acessar, na íntegra, as informações fornecidas pelos políticos.

Este app é multifuncional: dá para dizer sua opinião sobre projetos de lei e outras propostas em tramitação no Congresso, conhecer os políticos que estão participando da corrida eleitoral e manifestar seu apoio aos seus candidatos favoritos. Inclusive, esse é o diferencial do aplicativo, já que os políticos mais apoiados pelos usuários ganham mais relevância dentro da plataforma. O sistema também aponta as “surpresas” que virão junto com o candidato que você escolher – isto é, quais outros parlamentares da mesma coligação também seriam eleitos com ele. A ferramenta está disponível para sistemas iOS e Android.

Nesta plataforma, o eleitor responde até sete perguntas sobre o que quer para o Brasil. A cada resposta, o sistema vai selecionando candidatos que tenham os mesmos objetivos e, quando sobram apenas dez, é possível ter acesso a informações de cada um: partido, biografia, processos e condenações (se houver), posições ideológicas, prioridades…

4. Vote na web (www.votenaweb.com.br)

O site mostra o que parlamentares que estão concorrendo fizeram em seus últimos mandatos (se contribuíram para a sociedade ou apenas tiraram férias com nosso dinheiro). Ele lista os projetos apresentados pelos políticos no Congresso, quantos foram aprovados e quantos ainda estão em tramitação. Outro ponto legal é que quem se cadastra pode votar nas propostas que ainda irão passar pela Câmara ou Senado. Depois de votadas pelos deputados ou senadores, o Vote na web compara o resultado real com o que os internautas tinham opinado.

5. Transparência Brasil (www.transparencia.org.br)

Criado em 2000, o site já virou fonte de consulta frequente para jornalistas. Ele disponibiliza históricos de todos os parlamentares do país, notícias de corrupção que os envolvem, processos a que respondem, além de dados de suas declarações de bens e quem financiou suas campanhas. É informação que não acaba – e tudo compilado de fontes oficiais.

A plataforma te ajuda a dar match com seus candidatos a partir de informações que você mesmo preenche. Entre elas, o estado e a cidade em que vive, seu gênero e raça, além das as pautas que considera mais relevantes – adoção por famílias LGBTs, cota para mulheres no Legislativo, combate ao feminicídio, descriminalização do aborto, defesa do meio ambiente…

7. Bússola Eleitoral (www.bussolaeleitoral.org)

O foco aqui é escolher seus candidatos a deputado federal e estadual. Políticos e eleitores preenchem um questionário sobre seus valores e prioridades, e as respostas servem de base para a criação de um mapa em que o cidadão pode conferir as propostas e os perfis dos parlamentares.