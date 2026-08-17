Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 12,99
Sociedade

Elon Musk e a mutreta do século

Ele ficou trilionário com a oferta de ações da SpaceX. Mas o processo incluiu lances altamente questionáveis – que entortaram as regras do mercado para capturar, à força, o dinheiro de milhões de pessoas.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 ago 2026, 14h00
Foto do Elon Musk.
 (Marc Piasecki/Getty Images)
Continua após publicidade
Elon Musk e a mutreta do século Priorizar nos meus resultados Google
E

“Eu acho que o dinheiro vai deixar de ser relevante em algum ponto do futuro”, disse Elon Musk num podcast em 11 de junho. Foi uma conversa com o investidor Peter Diamandis, que indagou Musk sobre o futuro da humanidade (“a IA e os robôs vão produzir tantas coisas e prestar tantos serviços que em algum momento [eles] nem terão mais o que fazer”, respondeu o dono da Tesla). Mas, enquanto a suposta hiperabundância não chega, o dinheiro segue relevante. Inclusive para o próprio Musk – que no dia seguinte, 12 de junho, realizou a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) de outra de suas empresas, a SpaceX. E, com isso, se tornou o primeiro trilionário da História.

A fortuna é calculada com base no valor de mercado da SpaceX (ele ainda detém 46% das ações da empresa), e por isso oscila – enquanto este texto é escrito, Musk tem US$ 726,9 bilhões. Continua sendo o sujeito mais rico do planeta, com muita folga: tem mais que o dobro do vice-líder (Larry Page, cofundador do Google, com US$ 292,7 bilhões). A mídia e as redes sociais se desdobraram em elogios a Musk.
O que menos gente enxergou, e você provavelmente não sabe, é que o IPO da SpaceX conteve manobras altamente questionáveis – que talvez venham a ser estudadas por historiadores, no futuro, como um dos maiores golpes financeiros de todos os tempos.

A SpaceX ofereceu ao público 5% das ações da empresa: 638,8 milhões delas, a US$ 135 cada uma. Ou seja, essa fatia totaliza US$ 86 bilhões – o que significa que a companhia inteira vale US$ 1,72 trilhão. A SpaceX é uma empresa inovadora, que revolucionou os lançamentos espaciais e a internet via satélite. Mas não vale US$ 1,72 trilhão, de jeito nenhum.

Siga
Continua após a publicidade

A cifra é absurda, por dois motivos. Primeiro: equivale a 95 vezes o faturamento anual da SpaceX. Nenhuma empresa, nem as mais hypadas na atual bolha financeira, chega perto disso. A Nvidia vale 29,8 vezes seu faturamento anual; o Google 27x, e a Meta 24,4x. Apple 40x, Amazon 31x. Como é possível a SpaceX valer tão mais do que qualquer uma delas? Afinal, ela nem lucro dá (teve prejuízo de US$ 4,9 bilhões no ano passado).

Para tentar justificar a avaliação, Musk recorreu a um segundo truque: o Total Addressable Market (TAM), ou seja, o mercado potencial da SpaceX, que segundo ele é de US$ 28,5 trilhões. Isso equivale a quase todo o PIB dos Estados Unidos – ou a soma do mercado global de construção civil (US$ 15,7 trilhões/ano), petróleo/gás (US$ 6,2 trilhões) e tecnologia (US$ 6,1 trilhão). Parece razoável?

Continua após a publicidade

Além disso, 90% desse suposto mercado não tem nada a ver com a atividade principal da SpaceX: são receitas derivadas de IA. Sim, IA. Musk fundiu sua empresa do ramo, a xAI, com a SpaceX – e diz que a grana virá de datacenters de inteligência artificial montados na órbita terrestre. Segundo ele, os datacenters espaciais serão mais baratos de operar do que os terrestres já a partir de 2029 – porque no espaço, sem a interferência da atmosfera e das nuvens, é possível captar até oito vezes mais energia solar. O problema é que, mesmo assim, a conta não fecha.

Os painéis da Estação Espacial Internacional (ISS), por exemplo, têm 2.500 m2 e produzem cerca de 100 kilowatts – mil vezes menos que a energia necessária para alimentar um grande datacenter terrestre, da categoria hyperscale. Com as tecnologias atuais, não é viável construir grandes datacenters, que chegam a ter mais de 1 milhão de computadores cada, em órbita.

Continua após a publicidade

O que dá para fazer é montar um projeto modesto, com alguns mil servidores, distribuídos por uma rede de satélites. Essa tecnologia tem utilidade (como fazer um backup off-planet de dados extremamente valiosos), mas não é capaz de competir, em capacidade de processamento, com os datacenters terrestres. A xAI (que teve prejuízo de US$ 6,4 bilhões no ano passado) sabe disso, tanto que também opera dois grandes datacenters convencionais em Memphis, nos EUA. Ela é relevante, mas não está no mesmo patamar das líderes de IA (OpenAI e Anthropic) ou datacenters (Microsoft, Amazon, Google).

Se é assim, quem vai comprar ações da SpaceX pelo astronômico preço proposto? Desavisados? Aparentemente, Musk contou com isso. Numa oferta normal, apenas 5% a 10% das ações colocadas à venda são oferecidas a pessoas físicas. A maior fatia é para investidores institucionais, como bancos e corretoras. Já o IPO da SpaceX foi diferente: 20% da oferta foi destinada a investidores individuais, leigos.

Continua após a publicidade

O mais perturbador vem a seguir. 150 milhões de norte-americanos investem suas economias nas bolsas de valores, e mais da metade desse dinheiro está nos chamados Fundos de Índice: são fundos de investimento que replicam algum índice de ações, como o S&P 500 (que inclui os papéis das 500 maiores empresas dos EUA), o Nasdaq 100 ou o Dow Jones. O fundo simplesmente compra um pouco de cada ação que compõe aquele indicador. É uma maneira bem mais fácil de investir na bolsa – e uma estratégia que historicamente, nos EUA, dá bons resultados.

Para evitar oscilações muito fortes ou tentativas de manipulação do mercado, existe uma coisa chamada seasoning (“amadurecimento”): novas ações, que estão entrando nas bolsas, só passam a fazer parte dos índices após um certo tempo. No S&P 500, por exemplo, essa espera é de um ano. Elon Musk pediu à empresa norte-americana Standard & Poor’s, responsável por calcular esse índice, que mudasse a regra. Ela se recusou.

Continua após a publicidade

Então Musk procurou a bolsa Nasdaq, que mantém o índice de mesmo nome, e propôs o seguinte: ele faria a oferta de ações da SpaceX na Nasdaq, que em troca relaxaria sua quarentena. A Nasdaq topou, porque ganha com isso (como qualquer bolsa, cobra taxas sobre a compra e venda de ações). E aí, em 7 de julho, as ações da SpaceX entraram no índice Nasdaq 100.

Com isso, todos os fundos de investimento que replicam esse índice foram automaticamente obrigados a comprar ações da SpaceX. O dinheiro de milhões de norte-americanos foi usado para adquirir os papéis da empresa, a um preço astronômico, sem que a maioria das pessoas sequer notasse isso. Eis o grande truque.

As ações da SpaceX vão cair (já estão 28,6% abaixo do pico) e milhões de pessoas vão perder dinheiro – pagaram um valor surreal pelos papéis. Musk, por outro lado, continuará sendo o homem mais rico do mundo, com centenas de bilhões de dólares a mais do que tinha antes. Transferência de riqueza – e malandragem – em escala jamais vista.

Publicidade
TAGS:
Bolsas
Elon Musk
Inteligência artificial
INVESTIMENTO
SpaceX
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).