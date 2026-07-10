EUA transmitiram dados secretos pelo GPS
Informações foram disparadas mais de 12 milhões de vezes - e, agora, têm sua função revelada
A constelação de 31 satélites GPS envia sinais de posicionamento que celulares, smartwatches e outros aparelhos usam para se localizarem. Mas não só. Nas últimas duas décadas, essa rede também transmitiu outra coisa: 3.994 códigos secretos, com 176 bits cada um, que foram disparados mais de 12 milhões de vezes.
Foi o que constatou o engenheiro britânico Steven Murdoch, da University College London, que analisou gravações desses sinais capturadas pelo GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, um instituto de pesquisas do governo alemão, entre 2007 e o começo deste ano. Os códigos pareciam apenas sequências aleatórias de números.
Mas havia padrões que se repetiam – e eles coincidiam com datas em que o Exército dos EUA revelou ter feito rekeying, ou seja, distribuído novas “chaves” criptográficas. Com isso, Murdoch descobriu (1) a função dos códigos: eles servem para que os dispositivos militares dos EUA atualizem sua criptografia – e, com isso, possam continuar a se comunicar sem sofrer espionagem.
Fonte 1. “The empty field that wasn’t: GPS, OTAD and two decades of encrypted broadcasts”.
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