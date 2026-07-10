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Tecnologia

EUA transmitiram dados secretos pelo GPS

Informações foram disparadas mais de 12 milhões de vezes - e, agora, têm sua função revelada

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 jul 2026, 12h00 | Atualizado em 13 jul 2026, 06h19
Satélite de comunicação dourado com painéis solares retangulares e uma antena parabólica, projetando uma sombra escura sobre um fundo rosa.
 (Midjourney/Superinteressante)
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EUA transmitiram dados secretos pelo GPS Priorizar nos meus resultados Google

A constelação de 31 satélites GPS envia sinais de posicionamento que celulares, smartwatches e outros aparelhos usam para se localizarem. Mas não só. Nas últimas duas décadas, essa rede também transmitiu outra coisa: 3.994 códigos secretos, com 176 bits cada um, que foram disparados mais de 12 milhões de vezes.

Foi o que constatou o engenheiro britânico Steven Murdoch, da University College London, que analisou gravações desses sinais capturadas pelo GFZ Helmholtz Centre for Geosciences, um instituto de pesquisas do governo alemão, entre 2007 e o começo deste ano. Os códigos pareciam apenas sequências aleatórias de números.

Mas havia padrões que se repetiam – e eles coincidiam com datas em que o Exército dos EUA revelou ter feito rekeying, ou seja, distribuído novas “chaves” criptográficas. Com isso, Murdoch descobriu (1) a função dos códigos: eles servem para que os dispositivos militares dos EUA atualizem sua criptografia – e, com isso, possam continuar a se comunicar sem sofrer espionagem.

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Fonte 1. “The empty field that wasn’t: GPS, OTAD and two decades of encrypted broadcasts”.

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TAGS:
espionagem
GPS
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