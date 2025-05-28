Frente fria pode trazer neve para o sul do Brasil nesta semana

Preparem os casacos, cobertores, chás e caldos. O final desta semana deve ser mais gelado do que a média em todo o território nacional. A chegada de uma intensa massa de ar frio coloca o país diante da ameaça de tempestades severas, granizo, geadas – e, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, até neve.

A notícia foi dada nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O alerta amarelo para neve indica uma situação meteorológica potencialmente perigosa, mas é o nível mais baixo na classificação de risco. O Inmet sugere que, sob este aviso, os cidadãos se mantenham informados sobre as condições de tempo e não corram riscos desnecessários.

As temperaturas devem ficar próximas de 0ºC nos três estados da região Sul. É uma temperatura propícia para a formação de neve, desde que sob outras condições favoráveis de umidade. Apesar de rara no Brasil, a neve já rendeu boas histórias por aqui (confira uma lista no final do texto).

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Mesmo se não houver neve, a geada deve ser mais forte e abrangente na sexta-feira (30), especialmente na serra e no norte do Rio Grande do Sul, com maior intensidade entre Santa Catarina e o Paraná.

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Ainda no Sul, a região de Porto Alegre está sob alerta laranja para tempestades severas, com possibilidade de granizo. O Inmet prevê que, entre as 13h do dia 28 (quarta-feira) e 12h do dia 29 (quinta), a região deve receber entre 50 e 100 milímetros de chuva e ventos intensos, com rajadas entre 60 e 100 km/h.

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Em casos como esse, de alerta laranja, o órgão instrui os cidadãos a não se abrigarem debaixo de árvores, não estacionarem veículos próximo à torres de transmissão e placas de propaganda. Além disso, sugere que aparelhos elétricos e quadros gerais de energia sejam desligados, se possível.

Mais informações podem ser obtidas em contato com a Defesa Civil (telefone 199) e o Corpo de Bombeiros (193).

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As outras regiões do Brasil também devem sofrer com a friagem: em Cuiabá, no Mato Grosso, a temperatura deve cair, em média, 13ºC. Se na terça-feira (27) as temperaturas mais altas na cidade foram de 34ºC, esse número deve passar para 21ºC na quinta-feira (29).

Declínios semelhantes são esperados entre quarta-feira e sexta-feira em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais e de Goiás, no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Rondônia, Acre e no sul do Amazonas. Será a primeira vez que uma massa de ar frio atingirá a Região Norte do Brasil em 2025. Os alertas meteorológicos vigentes do Inmet podem ser consultados aqui.

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Casos históricos de neve no país

Vacaria, RS, 1879

Um jornal gaúcho publica que, em 7 de agosto, caiu tanta neve que os bois ficaram apenas com os chifres de fora.

São Joaquim, SC, 1957

Neva por oito horas. A cidade fica coberta por sete dias e a Força Aérea Brasileira precisa ajudar enviando medicamentos.

Caxias do Sul, RS, 1975

Primeira partida de futebol com neve no Brasil. O Juventude vence o Inter de Santa Maria por 2 x 0 num campo esbranquiçado.

Santa Catarina, 2013

Há precipitação de neve em um terço das cidades. No Brasil, não há registros anteriores em área tão ampla.

Confira a lista de municípios sob alerta amarelo de perigo potencial de neve entre as 23h de 28 de maio de 2025 até as 10h do dia 29.

Santa Catarina (SC): Alfredo Wagner, Anitápolis, Bocaina do Sul, Bom Jardim da Serra, Bom Retiro, Campo Belo do Sul, Capão Alto, Cerro Negro, Grão Pará, Lages, Lauro Müller, Morro Grande, Orleans, Painel, Rio Fortuna, Rio Rufino, Santa Rosa de Lima, São Joaquim, Timbé do Sul, Urubici, Urupema.

Rio Grande do Sul (RS): André da Rocha, Antônio Prado, Bento Gonçalves, Bom Jesus, Cambará do Sul, Campestre da Serra, Canela, Caxias do Sul, Esmeralda, Farroupilha, Flores da Cunha, Gramado, Ipê, Jaquirana, Lagoa Vermelha, Monte Alegre dos Campos, Muitos Capões, Nova Pádua, Nova Petrópolis, Nova Prata, Nova Roma do Sul, Pinto Bandeira, Protásio Alves, São Francisco de Paula, São José dos Ausentes, São Marcos, Vacaria, Veranópolis, Vila Flores.