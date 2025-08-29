Grupo Abril apresenta Super, Capricho e outras marcas na Licensing Con 2025

A Licensing Con 2025 aconteceu nos dias 27 e 28 de agosto, no Centro de Eventos Vila dos Ipês, em São Paulo. A feira funciona como ponto de encontro estratégico para gerar parcerias, desenvolver produtos inovadores e criar experiências de impacto a partir de marcas reconhecidas.

Marcas Abril: tradição e conexão com o público

Nesta edição, o Grupo Abril levou para a feira títulos icônicos como Capricho, Boa Forma, Claudia, Superinteressante e Quatro Rodas. Reconhecidas pelo público e pelo mercado, essas marcas são buscadas por empresas que desejam agregar credibilidade, relevância e proximidade em seus produtos e campanhas.

“Estar na feira de licenciamento é estratégico para o Grupo Abril, porque reforça a relevância das nossas marcas. Este ano é ainda mais especial: estamos celebrando os 75 anos da Abril e anunciando a volta da Capricho impressa, a collab de Casa Claudia com a Acqua Aroma em uma linha de aromatizadores de ambiente, a coleção de cadernos e os jogos da Superinteressante, e até o bastão de óleo essencial da Capricho, e outras parcerias especiais. A feira é sempre um espaço para novas conexões e negócios, e estamos bastante otimistas de que os resultados vão refletir todo esse potencial de crescimento.” Conta Amanda Mello, Head de Gestão de Marcas do Grupo Abril.

“Mais do que um evento, o LicensingCon Latam é um ecossistema vibrante de negócios e criatividade. Aqui, as marcas ganham vida, as histórias se transformam em produtos e os personagens transcendem as telas para fazerem parte do dia a dia das pessoas – em roupas, acessórios, alimentos, papelaria, cosméticos e muito mais”. destaca Marici Ferreira, CEO do EP Grupo e presidente da Abral (Associação Brasileira de Licenciamento de Marcas e Personagens).

Além da Abril, a Licensing Con 2025 também contou com a presença de gigantes globais como Warner Bros, Universal, Mattel, BBC, Paramount e Globo, reafirmando sua importância como vitrine de tendências e oportunidades no setor de licenciamento. No próximo ano, o evento conta com um novo endereço no Transamerica Expo Center, nos dias 12 e 13 de agosto.

Os cadernos da Super você pode encontrar neste link. Já os jogos, confira-os abaixo: