Ao completar 75 anos de história, a Editora Abril convida o público para celebrar sua trajetória de transformações – com um novo vídeo institucional que marca este evento histórico, reafirma seu compromisso com a inovação, informação e fortalecimento democrático.

Desde o seu primeiro passo, a editora lançou títulos que passaram a fazer parte do dia a dia de milhões de brasileiros. Você conhece: Veja, Claudia, Quatro Rodas, Capricho, Guia do Estudante, Veja Saúde e tantas outras. E claro: a Super.



Lançado nesta segunda (25), o vídeo é um convite à memória de uma instituição que durante três gerações fez do “inovar com afeto e excelência” seu maior propósito.

Hoje, a alma da Abril está em cada produção de conteúdo, com credibilidade, proximidade e contexto.

Assista abaixo a um pouco da nossa história – e da sua – no nosso vídeo institucional.

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A Super entrou nessa história em setembro de 1987, quando a primeira edição foi às bancas. Era um encarte de 20 páginas que acompanhava outras revistas, mas que logo depois ganhou vida própria.

De lá pra cá, são 479 edições regulares e inúmeros especiais, dossiês, vídeos e podcasts. Para mergulhar na nossa história, aí vão duas indicações: