Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
Oferta Mês dos Pais: Receba Super em Casa por 9,90
Sociedade

Ícaro e Mutley, as aves de rapina que protegem a Santa Casa de BH de pombos

Mutley é um gavião-asa-de-telha. Ícaro é um falcão-de-coleira. Eles são treinados para afugentar pombos, capturá-los sem violência e reduzir os riscos à saúde no hospital.

Por Bela Lobato 3 fev 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h17
Ilustração de um falcão e um gavião.
 (ca2hill/Gerald Corsi/Gettyimages/montagem/Superinteressante)
Continua após publicidade
Ícaro e Mutley, as aves de rapina que protegem a Santa Casa de BH de pombos Priorizar nos meus resultados Google

O falcão-de-coleira (Falco femoralis) é uma ave de rapina nativa das Américas que prova que tamanho não é documento: apesar de ser menor que um pombo, é capaz de capturar e imobilizar animais como urubus e garças. O seu bico pontudo é capaz de dilacerar carne em segundos, mas, quando adestrado, o falcão-de-coleira não mata: só entrega a presa para o seu tutor.

Esse tipo de treinamento faz parte da falcoaria, uma prática que exige paciência, disciplina e muita confiança entre o tutor e as aves de rapina. “Eles são atletas de alta performance”, diz Welbert Luiz Pereira, que é treinador licenciado pelo IBAMA desde 1994. 

Todos os dias, ele realiza treinos de força e voo com suas 17 aves de rapina, utilizadas para controle de pragas urbanas, principalmente pombos. A estratégia costuma ser procurada porque, apesar de quase onipresentes nas grandes cidades,

Continua após a publicidade

os pombos são considerados fauna silvestre e, protegidos por lei, não podem ser exterminados.

Siga

Embora sejam pacíficos e domesticáveis, os pombos carregam parasitas e microrganismos que transmitem doenças para humanos. As fezes de pombo, por exemplo, possuem fungos que, ao serem inalados, provocam uma doença sistêmica chamada criptococose. Sem o tratamento adequado ou em organismos fragilizados, a criptococose pode ser fatal.

Em alguns locais, a presença dessas aves é uma ameaça séria à segurança e à saúde pública, como em fábricas de alimentos, estoques de grãos e alguns espaços urbanos, como hospitais e escolas. Era o caso do hospital Santa Casa BH, em Belo Horizonte, que hoje utiliza a falcoaria para controlar a população de pombos. 

Continua após a publicidade

 

Localizado no centro da cidade, o hospital lidava com uma infestação de pombos que se empoleiravam na fachada. Eram muitos problemas em um só:

Continua após a publicidade

leitos foram invadidos por piolhos de pombo, as aves faziam ninhos no ar-condicionado central e os custos com limpeza e manutenção de telas, canos e janelas só cresciam

Imagem da fachada da santa casa.
A fachada interna da Santa Casa BH, cheia de cantinhos que os pombos consideravam ideais para viver. (Bela Lobato/Superinteressante)

Foi quando eles começaram a utilizar a falcoaria: três vezes na semana, o hospital é visitado por Pereira, acompanhado de uma ou duas aves de rapina. O primeiro é

Continua após a publicidade

Mutley, um gavião-asa-de-telha de nove anos, que acaba de atingir a idade reprodutiva e está no seu auge. O outro é Ícaro, um falcão-de-coleira como o descrito no primeiro parágrafo de apenas três anos nas palavras de Pereira, ainda é um “aborrescente”.

Os dois são soltos no pátio interno do hospital, onde afugentam e capturam pombos. Sem matá-los, as aves calmamente trazem de volta as presas até a mão de Pereira, que oferece um pedaço de carne como recompensa. Os pombos capturados ficam enjaulados com água e comida por alguns dias até serem levados para bem longe.

“Já tem mais de um ano que nós estamos com esse trabalho.”, conta Guilherme Assis, coordenador da área de meio ambiente da Santa Casa BH. “

Continua após a publicidade

Hoje, temos uma média de 50 pombos capturados por visita. Quando começamos, já tivemos mais de 120 capturas em uma única visita.”

Fotografia do gavião na santa casa.
Mutley, um gavião-asa-de-telha de 9 anos. (Bela Lobato/Superinteressante)

O local da libertação dos animais depende da legislação local e da espécie. Pereira conta que já trabalhou em estados em que os pombos capturados podem virar alimento para animais de zoológicos e criadouros, por exemplo.

No caso dos aeroportos, é comum que as aves de rapina imobilizem garças, quero-queros e urubus. Nesses casos, é preciso aguardar uma decisão do IBAMA sobre quando, como e onde devolver os animais à natureza. 

 

“Não adianta eu pegar um animal aqui e eu soltar ele a três, quatro, cinco quilômetros: ele vai voltar. Tem que soltar os pombos a uns cem quilômetros daqui.”, explica Pereira. “O urubu tem que soltar mais longe ainda, porque ele pega térmicas [correntes ascendentes de ar quente] e quase não tem gasto de energia. Ele volta logo.”

Os pombos realmente são capazes de migrar longas distâncias e retornar exatamente ao local onde nasceram – essa é a lógica por trás dos pombos-correio, afinal. Por isso, o trabalho precisa ser contínuo: mesmo quando retornam, a presença das aves de rapina afugenta os animais. 

Depois de quase dois anos, a melhora é sensível. Segundo Assis, o hospital nunca chegou a ter casos de doenças causadas por pombos, mas o risco era alto. Hoje, além dos riscos terem sido neutralizados, o controle da população também reduziu os gastos com produtos de limpeza e manutenção de telas e canos.

Pequenininho e valente

Apesar de serem colegas de profissão, o falcão-de-coleira e o gavião-asa-de-telha são bem diferentes. O gavião mete banca, com uma envergadura de mais de um metro e pesando 700 gramas e uma cara de mau. 

Já o falcão-de-coleira, cinco vezes menor, é muito mais valente e rápido pode chegar a 170 quilômetros por hora, segundo Pereira. Enquanto outras aves de rapina podem ser treinadas em um mês, quando filhotes, o falcão-de-coleira exige entre cinco e seis meses de adestramento.

A valentia dá a ele a fama de estressadinho e, por isso, em algumas situações, é necessário cobrir seus olhos com um capuz. É uma cena comovente, mas Pereira explica que não gera sofrimento para a ave, que é acostumada desde pequena com a peça. 

Imagem do falcão na santa casa com e sem capuz.
Ícaro, o falcão-de-coleira, com e sem capuz. O capuz é feito artesanalmente e sob medida, sem costuras internas que possam incomodar o animal. (Bela Lobato/Superinteressante)

O trato precisa ser delicado e respeitoso, porque se o falcão pegar raiva de usar o capuz, acabou: ninguém mais consegue colocar. Quando os filhotes são adquiridos de criadores legalizados, as aves são muito agressivas e desconfiadas em relação aos humanos. 

O cortejo começa com o tutor oferecendo alimentos na luva de couro que será sempre utilizada para os treinamentos.  “Eu mostro pra ele que a fonte de alimento, a partir de hoje, vai ser a luva, não vai ser o pai e a mãe que dá a comida no bico.” explica Pereira.

“Eu boto um pedaço generoso de carne e deixo o capuz pertinho. E deixo ele comer, sem forçar de colocar o capuz. Com o tempo, ele vai entender que o capuz vai fazer parte da vida dele diariamente.”, acrescenta.

Durante a visita à Santa Casa BH, algumas vezes Ícaro demonstrou agitação, mas se acalmou diante da voz de Pereira dizendo “sou eu, relaxa, sou eu.” A dupla estava sempre bem sintonizada: uma hora, Pereira quis recolocar o capuz na ave, que piou com muita agitação. 

“Eu tirei agora e ele não quer que eu coloque. Então eu não coloco. Ele já deu o sinal que ele não quer, então eu deixo o capuz aqui, se forçar é pior.” Depois de um tempo conversando com o falcão empoleirado em sua mão, já era hora de ir embora, e Pereira pegou o capuz de novo. Dessa vez, colaborativo como um cachorrinho que quer vestir a coleira para passear, Ícaro deixou o tutor encapuzá-lo.

 

Publicidade
TAGS:
AVE DE RAPINA
falcão
gavião
hospital
pomba
pragas
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com um canto de parede à esquerda e uma superfície horizontal marrom na base. No canto superior direito, um ícone de árvore estilizada em azul escuro.Fundo texturizado em tom pêssego claro, com uma sombra vertical escura no lado esquerdo e uma pequena árvore azul escura no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 88% OFF

Digital Básico

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 14,99/mês Apenas R$ 2,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Completo
De: R$ 26,90/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$35,88, equivalente a R$2,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).