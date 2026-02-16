Internet tem menos trolls do que se pensa

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Introdução Estudo de Stanford revela que uma pequena parcela de usuários é responsável pela maior parte do conteúdo tóxico e fake news nas redes sociais. No Reddit, 3,1% causam 33% dos comentários negativos; no Facebook, 8,5% compartilham notícias falsas, desmistificando a percepção popular de que quase metade dos usuários são trolls.

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Poucos usuários são responsáveis pela maior parte do conteúdo tóxico e fake news. Apenas 3,1% dos usuários do Reddit geram 33% dos comentários tóxicos. No Facebook, 8,5% dos usuários compartilham notícias falsas. Estudo de Stanford desmistifica a crença popular de 50% de trolls. A percepção pública sobre a disseminação de conteúdo nocivo é superestimada.

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Um grupo relativamente pequeno de indivíduos é responsável por grande parte dos comentários tóxicos e das informações falsas propagadas nas redes sociais e em fóruns online. Foi o que constatou um estudo (1) publicado por psicólogos da Universidade Stanford, que analisaram dezenas de milhares de contas, posts e comentários deixados no Reddit e no Facebook.

Eles descobriram que 3,1% das pessoas, no Reddit, eram responsáveis por 33% de todos os comentários tóxicos publicados na plataforma. No Facebook, apenas 8,5% dos usuários compartilham fake news – e uma fração bem pequena, 0,5%, propagou dez ou mais posts desse tipo.

São números muito abaixo dos imaginados pelas pessoas: um grupo de centenas de voluntários, que foram entrevistados pelo estudo, disse acreditar que quase 50% dos usuários das redes são trolls.

Fonte 1. “Americans overestimate how many social media users post harmful content”.