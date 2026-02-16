Internet tem menos trolls do que se pensa
Estudo revela que um grupo pequeno de usuários é a principal fonte de toxicidade e fake news nas redes.
Um grupo relativamente pequeno de indivíduos é responsável por grande parte dos comentários tóxicos e das informações falsas propagadas nas redes sociais e em fóruns online. Foi o que constatou um estudo (1) publicado por psicólogos da Universidade Stanford, que analisaram dezenas de milhares de contas, posts e comentários deixados no Reddit e no Facebook.
Eles descobriram que 3,1% das pessoas, no Reddit, eram responsáveis por 33% de todos os comentários tóxicos publicados na plataforma. No Facebook, apenas 8,5% dos usuários compartilham fake news – e uma fração bem pequena, 0,5%, propagou dez ou mais posts desse tipo.
São números muito abaixo dos imaginados pelas pessoas: um grupo de centenas de voluntários, que foram entrevistados pelo estudo, disse acreditar que quase 50% dos usuários das redes são trolls.
Fonte 1. “Americans overestimate how many social media users post harmful content”.