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Sociedade, Tecnologia

Internet tem menos trolls do que se pensa

Estudo revela que um grupo pequeno de usuários é a principal fonte de toxicidade e fake news nas redes.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 fev 2026, 14h00
Imagem, em fundo, alaranjado de uma máscara de um troll parcialmente destruída.
 (Midjourney/Superinteressante)
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Um grupo relativamente pequeno de indivíduos é responsável por grande parte dos comentários tóxicos e das informações falsas propagadas nas redes sociais e em fóruns online. Foi o que constatou um estudo (1) publicado por psicólogos da Universidade Stanford, que analisaram dezenas de milhares de contas, posts e comentários deixados no Reddit e no Facebook.

Eles descobriram que 3,1% das pessoas, no Reddit, eram responsáveis por 33% de todos os comentários tóxicos publicados na plataforma. No Facebook, apenas 8,5% dos usuários compartilham fake news – e uma fração bem pequena, 0,5%, propagou dez ou mais posts desse tipo.

São números muito abaixo dos imaginados pelas pessoas: um grupo de centenas de voluntários, que foram entrevistados pelo estudo, disse acreditar que quase 50% dos usuários das redes são trolls.

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Fonte 1. “Americans overestimate how many social media users post harmful content”.

 

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