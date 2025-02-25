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Sociedade

Manual: como começar a jogar tênis?

Reunimos algumas dicas para você dar as suas primeiras rebatidas – e dar muito orgulho para a Bia Haddad

Por Rafael Battaglia 25 fev 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h18
Imagem de uma bola de tênis equilibrada na rede por um dedo indicador.
 (Valentin Balan/Unsplash)
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1. Vai com calma

Ilustração, em fundo verde escuro, de bolas de tênis sorridentes dentro de tubos.
(Giovanna Borges/Superinteressante)

Você não vai jogar uma partida nas primeiras aulas. É preciso se acostumar com a raquete, a velocidade da bola e o tamanho da quadra. No começo, tudo é feito para que o tempo de reação dos novatos evolua aos poucos. Vale usar bolinhas mais lentas ou fazê-las pingar mais vezes antes da rebatida.

2. A raquete

Ilustração, em fundo verde, de três raquetes de tênis.
(Giovanna Borges/Superinteressante)
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É mais fácil começar com as mãos próximas da parte das cordas (a “cabeça”). Quando você pegar o jeito, segure perto da base do cabo. Não agarre com força para evitar lesões no cotovelo. Nas aulas, teste diferentes modelos. Boas raquetes custam por volta de R$ 1 mil, mas você pode comprar usadas (desde que não estejam trincadas).

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3. As quadras

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Ilustração, em fundo verde, de uma dupla jogando uma partida de tênis.
(Giovanna Borges/Superinteressante)

No Brasil, as mais comuns são as rápidas (feitas de concreto) e as de saibro (terra batida; a bola pinga um pouco mais devagar aqui). Calce tênis de sola reta, que facilitam a rápida mudança de direção: esportes como vôlei e basquete também precisam de calçados assim. No saibro, o solado precisa também ter ranhuras, para evitar escorregões na terra.

4. Para além da rede

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Ilustração, em fundo verde escuro, de uma tenista, vestindo branco e levantando uma barra com pesos.
(Giovanna Borges/Superinteressante)

Equilibre as aulas com a academia pelo menos duas vezes por semana. Fortalecer os músculos é essencial para desenvolver seu jogo e prevenir lesões comuns no esporte, como as de tornozelo. O tênis exige coordenação do corpo inteiro, o tempo todo – quem já praticou esportes similares nesse sentido, como natação e artes marciais, tem mais facilidade no começo.

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Para saber mais

– A sensação térmica em uma quadra pode ser alta (nas de concreto a céu aberto, passa dos 40 °C). Jogue com roupas frescas – nada de algodão.

– Um dos elementos mais difíceis do tênis, o saque é ensinado por partes: primeiro você domina jogar a bola para o alto; depois, o movimento da raquete e assim por diante.

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– O forehand é a rebatida no lado da sua mão dominante; o backhand, no lado oposto. O mais comum é fazer o backhand com as duas mãos na raquete – mas é possível aprender com apenas uma.

– Tênis é um esporte caro – mas, se puder, invista em aulas particulares no seu primeiro mês. Depois dá para seguir com treinos em grupo, com pessoas no mesmo nível que você.

Fonte: Larissa Avilarino, professora de tênis.

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TAGS:
esporte
Manual
Tênis
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