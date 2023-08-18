Manual: como fazer anotações úteis em aulas e reuniões
Você é daqueles que nunca retoma o que escreveu? Não mais: conheça quatro métodos que podem te ajudar.
Método Cornell
Divida a folha em três. Em um bloco, anote os principais tópicos da aula. Em outro, dúvidas e observações. No terceiro, resuma o que o professor falou em poucas frases. Cada bloco terá uma função: a lista de perguntas te deixa a par do que você precisa revisar, enquanto o resumo escrito em suas próprias palavras ajuda a fixar informação.
Método Outline
Quando você já sabe os assuntos do dia, chegue na aula com a folha dividida em tópicos (naturalistas no século 19, por ex.). Então, anote ramificando esses tópicos em subtópicos (viagem de Darwin, viagem de Wallace), e vá especificando mais e mais (tentilhões das Galápagos). Isso forma um mapa do conteúdo da aula, em que cada anotação aprofunda a anterior.
Ao estudar com livros,
não adianta apenas grifar frases importantes. Transcreva-as em post-its e adicione informações relevantes: nome da obra, autor, página, palavras-chave. A ideia é criar um catálogo de trechos para facilitar a consulta – o que é útil especialmente se você está estudando com vários livros ao mesmo tempo.
Para otimizar reuniões…
…Separe as suas notas em duas colunas. Em uma, escreva os principais pontos da reunião. Na outra, as suas dúvidas e o que mais estiver passando pela sua cabeça. Essa divisão, aparentemente simples, pode ajudar a organizar ideias (como pensar na resposta mais adequada ao chefe) sem perder o fio da discussão.
Anota aí
– Existem muitas outras técnicas, com os mais variados recursos (tabelas, códigos, mapas mentais). Pesquise e teste até encontrar o que funciona para você.
– Não se preocupe em caprichar: o esmero pode te fazer perder algum ponto importante. A única pessoa que precisa entender as suas anotações, afinal, é você mesmo.
– Não saia escrevendo tudo o que o professor disser. Tente absorver o conteúdo e só depois escreva um resumo com as suas próprias palavras. É mais eficiente.
– Em reuniões, ficamos tão preocupados com o que vamos dizer que mal prestamos atenção no papo – e acabamos repetindo algo já dito. As anotações evitam isso.