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Sociedade

Manual: como fazer anotações úteis em aulas e reuniões

Você é daqueles que nunca retoma o que escreveu? Não mais: conheça quatro métodos que podem te ajudar.

Por Rafael Battaglia 18 ago 2023, 11h24 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h53
Foto aproximada de um caderno aberto sob a mesa.
 (Westend61/Getty Images)
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Método Cornell

Ilustração mostrando o método cornell de anotação.
(Amanda Dias/Superinteressante)

Divida a folha em três. Em um bloco, anote os principais tópicos da aula. Em outro, dúvidas e observações. No terceiro, resuma o que o professor falou em poucas frases. Cada bloco terá uma função: a lista de perguntas te deixa a par do que você precisa revisar, enquanto o resumo escrito em suas próprias palavras ajuda a fixar informação.

Método Outline

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Ilustração mostrando o método de anotação outline.
(Amanda Dias/Superinteressante)

Quando você já sabe os assuntos do dia, chegue na aula com a folha dividida em tópicos (naturalistas no século 19, por ex.). Então, anote ramificando esses tópicos em subtópicos (viagem de Darwin, viagem de Wallace), e vá especificando mais e mais (tentilhões das Galápagos). Isso forma um mapa do conteúdo da aula, em que cada anotação aprofunda a anterior. 

Siga

Ao estudar com livros,

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Ilustração mostrando o método de anotação para estudar com livros.
(Amanda Dias/Superinteressante)

não adianta apenas grifar frases importantes. Transcreva-as em post-its e adicione informações relevantes: nome da obra, autor, página, palavras-chave. A ideia é criar um catálogo de trechos para facilitar a consulta – o que é útil especialmente se você está estudando com vários livros ao mesmo tempo.

Para otimizar reuniões…

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Ilustração mostrando o método de anotação para otimizar reuniões.
(Amanda Dias/Superinteressante)

…Separe as suas notas em duas colunas. Em uma, escreva os principais pontos da reunião. Na outra, as suas dúvidas e o que mais estiver passando pela sua cabeça. Essa divisão, aparentemente simples, pode ajudar a organizar ideias (como pensar na resposta mais adequada ao chefe) sem perder o fio da discussão.

Anota aí

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– Existem muitas outras técnicas, com os mais variados recursos (tabelas, códigos, mapas mentais). Pesquise e teste até encontrar o que funciona para você.

– Não se preocupe em caprichar: o esmero pode te fazer perder algum ponto importante. A única pessoa que precisa entender as suas anotações, afinal, é você mesmo.

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– Não saia escrevendo tudo o que o professor disser. Tente absorver o conteúdo e só depois escreva um resumo com as suas próprias palavras. É mais eficiente.

– Em reuniões, ficamos tão preocupados com o que vamos dizer que mal prestamos atenção no papo – e acabamos repetindo algo já dito. As anotações evitam isso.

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