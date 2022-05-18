1 – Mantenha a calma…

… E analise a situação. Em acidentes aéreos sem risco de incêndio, fique perto da aeronave. Além da possibilidade de usar o rádio, o rastro de destruição do avião facilita o trabalho das equipes de busca. Coloque roupas coloridas no topo de árvores para sinalizar sua posição e faça um inventário dos recursos e alimentos. Comer algo nesse início ajuda a manter a calma.

Em outros casos, em que grupos ou indivíduos se perdem de uma trilha, tente encontrar um riacho (para seguir o seu curso) ou uma clareira. O espaço aberto facilita a identificação. Com uma fogueira (veja abaixo), faça bastante fumaça para sinalizar onde está.

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2 – Hidrate-se

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Beber 500 ml de água por dia é o suficiente para sobreviver. Estenda peças de roupas para acumular água da chuva e, depois, torça-as. Para água de rio, faça um filtro caseiro com uma garrafinha de plástico. Vire-a de cabeça para baixo, corte a base e adicione areia e pedras, que segurarão impurezas maiores. Então fure a tampa para a água sair.

3 – Faça fogo

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Use isqueiro, fósforo ou lentes de vidro (que concentram feixes de luz solar) para a faísca inicial. Se não tiver nada disso, faça atrito com pedras de aspecto ferroso. Comece o fogo em pequenas folhas secas ou mechas de cabelo oleoso. Quando a faísca pegar, assopre para o alto. Vá transferindo a chama para objetos cada vez maiores, até chegar à madeira.

4 – Ao planejar um abrigo…

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… Evite dormir diretamente no chão. Além de fugir da umidade (e do frio), abrigos mais elevados dificultam o encontro com insetos e cobras. Com bambu e cipó, faça um estrado e os alicerces do “telhado”, que pode ser feito com folhas grandes. Empilhe-as de baixo para cima, para evitar que a água da chuva entre. Só tome cuidado ao se instalar próximo de árvores altas, que podem atrair raios.

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Para saber mais

Mosquitos são os grandes inimigos de quem está numa floresta. Para espantá-los, use fumaça. Além disso, cubra toda a superfície da pele com roupa – ou com barro.

Junte lenha ao longo do dia para evitar sair à noite (floresta no escuro é 100% furada). Se a madeira estiver molhada, corte a casca e use a parte seca – ou o fogo não vai pegar.

Durante o dia, tente queimar pneus ou objetos de plástico. Eles geram uma fumaça escura, que se destaca entre as nuvens e pode facilitar que alguém te encontre.

Pilhas e baterias também geram faísca. Unir os polos positivo e negativo de 3 V com uma palha de aço, por exemplo, faz calor suficiente para começar a queimar.

Fonte: Coronel da reserva Sertório, especialista em sobrevivência e organizador da Over Boarder Rescue.