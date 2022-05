1 – Mantenha a calma…

… E analise a situação. Em acidentes aéreos sem risco de incêndio, fique perto da aeronave. Além da possibilidade de usar o rádio, o rastro de destruição do avião facilita o trabalho das equipes de busca. Coloque roupas coloridas no topo de árvores para sinalizar sua posição e faça um inventário dos recursos e alimentos. Comer algo nesse início ajuda a manter a calma.

Em outros casos, em que grupos ou indivíduos se perdem de uma trilha, tente encontrar um riacho (para seguir o seu curso) ou uma clareira. O espaço aberto facilita a identificação. Com uma fogueira (veja abaixo), faça bastante fumaça para sinalizar onde está.

Relacionadas Ciência Manual: como observar as estrelas?

Manual: como observar as estrelas? História Como foi inventada a bússola?

Como foi inventada a bússola? Mundo Estranho 7 dicas que podem salvar sua vida em um incêndio

2 – Hidrate-se

Beber 500 ml de água por dia é o suficiente para sobreviver. Estenda peças de roupas para acumular água da chuva e, depois, torça-as. Para água de rio, faça um filtro caseiro com uma garrafinha de plástico. Vire-a de cabeça para baixo, corte a base e adicione areia e pedras, que segurarão impurezas maiores. Então fure a tampa para a água sair.

Continua após a publicidade

3 – Faça fogo

Use isqueiro, fósforo ou lentes de vidro (que concentram feixes de luz solar) para a faísca inicial. Se não tiver nada disso, faça atrito com pedras de aspecto ferroso. Comece o fogo em pequenas folhas secas ou mechas de cabelo oleoso. Quando a faísca pegar, assopre para o alto. Vá transferindo a chama para objetos cada vez maiores, até chegar à madeira.

4 – Ao planejar um abrigo…

… Evite dormir diretamente no chão. Além de fugir da umidade (e do frio), abrigos mais elevados dificultam o encontro com insetos e cobras. Com bambu e cipó, faça um estrado e os alicerces do “telhado”, que pode ser feito com folhas grandes. Empilhe-as de baixo para cima, para evitar que a água da chuva entre. Só tome cuidado ao se instalar próximo de árvores altas, que podem atrair raios.

Para saber mais

Mosquitos são os grandes inimigos de quem está numa floresta. Para espantá-los, use fumaça. Além disso, cubra toda a superfície da pele com roupa – ou com barro.

Junte lenha ao longo do dia para evitar sair à noite (floresta no escuro é 100% furada). Se a madeira estiver molhada, corte a casca e use a parte seca – ou o fogo não vai pegar.

Durante o dia, tente queimar pneus ou objetos de plástico. Eles geram uma fumaça escura, que se destaca entre as nuvens e pode facilitar que alguém te encontre.

Pilhas e baterias também geram faísca. Unir os polos positivo e negativo de 3 V com uma palha de aço, por exemplo, faz calor suficiente para começar a queimar.

Fonte: Coronel da reserva Sertório, especialista em sobrevivência e organizador da Over Boarder Rescue.

Compartilhe essa matéria via: WhatsAPP Telegram