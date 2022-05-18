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Manual: o que fazer se estiver perdido na floresta?

Qual caminho seguir? Como conseguir água (e fazer fogo)? Como se proteger de mosquitos e outros insetos? Saiba como escapar dessa são e salvo.

Por Rafael Battaglia 18 Maio 2022, 15h30 | Atualizado em 4 jun 2026, 15h44
Composição de ilustrações sobre sobrevivência na selva.
 (Mariana Azzi/Superinteressante)
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1 – Mantenha a calma…

Ilustração de pessoa perdida na selva.
(Mariana Azzi/Superinteressante)

… E analise a situação. Em acidentes aéreos sem risco de incêndio, fique perto da aeronave. Além da possibilidade de usar o rádio, o rastro de destruição do avião facilita o trabalho das equipes de busca. Coloque roupas coloridas no topo de árvores para sinalizar sua posição e faça um inventário dos recursos e alimentos. Comer algo nesse início ajuda a manter a calma.

Em outros casos, em que grupos ou indivíduos se perdem de uma trilha, tente encontrar um riacho (para seguir o seu curso) ou uma clareira. O espaço aberto facilita a identificação. Com uma fogueira (veja abaixo), faça bastante fumaça para sinalizar onde está.

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2 – Hidrate-se

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Ilustração de como filtrar água.
(Mariana Azzi/Superinteressante)

Beber 500 ml de água por dia é o suficiente para sobreviver. Estenda peças de roupas para acumular água da chuva e, depois, torça-as. Para água de rio, faça um filtro caseiro com uma garrafinha de plástico. Vire-a de cabeça para baixo, corte a base e adicione areia e pedras, que segurarão impurezas maiores. Então fure a tampa para a água sair. 

3 – Faça fogo

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Ilustração de como acender uma fogueira.
(Mariana Azzi/Superinteressante)

Use isqueiro, fósforo ou lentes de vidro (que concentram feixes de luz solar) para a faísca inicial. Se não tiver nada disso, faça atrito com pedras de aspecto ferroso. Comece o fogo em pequenas folhas secas ou mechas de cabelo oleoso. Quando a faísca pegar, assopre para o alto. Vá transferindo a chama para objetos cada vez maiores, até chegar à madeira. 

4 – Ao planejar um abrigo…

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Ilustração de barraca improvisada.
(Mariana Azzi/Superinteressante)

… Evite dormir diretamente no chão. Além de fugir da umidade (e do frio), abrigos mais elevados dificultam o encontro com insetos e cobras. Com bambu e cipó, faça um estrado e os alicerces do “telhado”, que pode ser feito com folhas grandes. Empilhe-as de baixo para cima, para evitar que a água da chuva entre. Só tome cuidado ao se instalar próximo de árvores altas, que podem atrair raios. 

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Para saber mais

  • Mosquitos são os grandes inimigos de quem está numa floresta. Para espantá-los, use fumaça. Além disso, cubra toda a superfície da pele com roupa – ou com barro.
  • Junte lenha ao longo do dia para evitar sair à noite (floresta no escuro é 100% furada). Se a madeira estiver molhada, corte a casca e use a parte seca – ou o fogo não vai pegar.
  • Durante o dia, tente queimar pneus ou objetos de plástico. Eles geram uma fumaça escura, que se destaca entre as nuvens e pode facilitar que alguém te encontre.
  • Pilhas e baterias também geram faísca. Unir os polos positivo e negativo de 3 V com uma palha de aço, por exemplo, faz calor suficiente para começar a queimar.

Fonte: Coronel da reserva Sertório, especialista em sobrevivência e organizador da Over Boarder Rescue.

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