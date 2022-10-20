Máquina de sorvete do McDonald’s vai parar na Justiça dos EUA
As máquinas usadas nos Estados Unidos vivem quebradas. Uma empresa criou um gadget que ajuda a resolver, mas o McD não gostou - e a coisa rendeu um processo de US$ 900 milhões
Nos EUA, é bem comum que as máquinas de sorvete do McDonald’s estejam quebradas: existe até um site, o mcbroken.com, que mostra a quantidade de dispositivos inoperantes em cada cidade (ele faz isso simulando a compra de sorvetes no app do próprio McDonald’s).
As máquinas são famosas pela fragilidade e manutenção complicada – elas param com frequência e só voltam a funcionar se forem destravadas por um funcionário da empresa Taylor, sua fabricante.
Outra empresa, a Kytch, inventou um gadget que permite reativar as máquinas sem chamar o técnico. Mas o McDonald’s proibiu seu uso – e a Kytch entrou com um processo pedindo US$ 900 milhões de indenização.
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