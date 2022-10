Nos EUA, é bem comum que as máquinas de sorvete do McDonald’s estejam quebradas: existe até um site, o mcbroken.com, que mostra a quantidade de dispositivos inoperantes em cada cidade (ele faz isso simulando a compra de sorvetes no app do próprio McDonalds).

As máquinas são famosas pela fragilidade e manutenção complicada – elas param com frequência e só voltam a funcionar se forem destravadas por um funcionário da empresa Taylor, sua fabricante.

Outra empresa, a Kytch, inventou um gadget que permite reativar as máquinas sem chamar o técnico. Mas o McDonald’s proibiu seu uso – e a Kytch entrou com um processo pedindo US$ 900 milhões de indenização.

