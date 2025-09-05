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Sociedade

Mulher cava diamante para anel do próprio noivado nos EUA

Depois de três semanas em um parque estadual, a mulher encontrou um diamante de 2,3 quilates

Por Bela Lobato 5 set 2025, 14h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h26
Fotografia da Micherre Fox segurando um diamante, ao lado um zoom da mão dela com o diamante.
 (Crater of Diamonds State Park/Reprodução)
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Há cerca de dois anos, Micherre Fox e seu namorado, Trevor Ballou, começaram a pensar em ficarem noivos. Fox, então, teve uma ideia: queria encontrar a pedra para o anel sozinha. E não seria qualquer pedra: ela queria um diamante.

Com o fim do seu mestrado no início deste ano, Fox finalmente teve tempo para se dedicar à empreitada. 

“Eu estava disposta a ir a qualquer lugar do mundo para que isso acontecesse”, disse ela, em comunicado do Parque Estadual Crater of Diamonds (“cratera de diamantes”, em tradução livre) no Arkansas. “Pesquisei e descobri que o único lugar no mundo onde isso era possível era bem no nosso quintal, em Arkansas!”

O parque reserva uma área de 15 hectares para que visitantes possam buscar diamantes – e quem achar, pode levar e chamar de seu. Ela se preparou para passar três semanas acampada em busca da gema. Depois de 20 dias, até tinha encontrado algumas gemas de quartzo mica, mas nada de diamante. 

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Já era o último dia quando ela avistou o que parecia ser uma “teia de aranha iridescente coberta de orvalho” na terra. Após uma inspeção mais detalhada, ela percebeu que era uma “pedra muito brilhante”, aproximadamente do tamanho de um canino humano.

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Fotografia do diamante sobre uma moeda.
(Crater of Diamonds State Park/Reprodução)

“Como nunca tinha visto um diamante de verdade nas minhas mãos, não tinha certeza, mas era o diamante mais parecido com um diamante que eu já tinha visto”, diz ela no comunicado.

Ela levou o achado ao escritório de mineralogia do parque, especializado em identificar gemas. A equipe confirmou que se tratava de um diamante branco de 2,3 quilates. Fox contou ao NYTimes que ficou tão aliviada que “desabou” ali mesmo.

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Embora não quisesse criar muitas expectativas, Fox levou a pedra ao escritório de gemologia do parque para inspeção. Lá, a equipe confirmou que era um diamante branco. Quando recebeu a confirmação oficial, Fox ficou tão aliviada que “desabou”, disse ela ao Times.

O diamante é o terceiro maior diamante encontrado no parque até agora este ano e recebeu o nome de Fox-Ballou, em homenagem ao casal. Só em 2025, 366 diamantes registrados já foram encontrados no parque estadual – mas só 11 gemas que pesavam mais de um quilate, como a de Fox. 

Ao longo do último século, mais de 75 mil diamantes foram descobertos no parque estadual, a maioria de cor branca. A fama atrai cerca de 160 mil visitantes esperançosos de encontrarem sua própria joia única. 

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Fotografia do Parque Estadual Crater of Diamonds, no sudoeste do Arkansas.
O Parque Estadual Crater of Diamonds reserva uma área para que os visitantes procurem pedras preciosas. Só em 2025, 366 sortudos já encontraram diamantes. (Kansas City Star/Getty Images)

“Estar no lugar certo na hora certa ajuda a encontrar diamantes”, diz Waymon Cox, superintendente assistente do parque, no comunicado.

Foi neste mesmo parque que foi descoberto o maior diamante da história dos EUA, chamado Uncle Sam, que tem 40 quilates. Sua descoberta e venda, em 1924, salvou da falência a empresa que minerava a região do parque, a Arkansas Diamond Corporation.

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A região é rica em diamantes porque há aproximadamente três bilhões de anos havia um depósito de carbono estável no subsolo. A profundidade, a pressão intensa e as altas temperaturas transformaram esse carbono em diamantes. 

Estudos geológicos revelam que há cerca de 100 milhões de anos, uma erupção vulcânica trouxe esses diamantes e outras rochas à superfície, criando uma cratera de 32 hectares no solo – onde hoje é o parque.

Agora, cabe ao namorado de Fox, Ballou, fazer um pedido à altura do gesto romântico. “Há algo simbólico em ser capaz de resolver problemas com dinheiro, mas às vezes o dinheiro acaba em um casamento”, disse Fox. “Você precisa estar disposto e ser capaz de resolver esses problemas com trabalho árduo.”

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