“Não deixe alces lamberem o seu carro”

Foi a mensagem que moradores de Jasper, no Canadá, receberam ao circular por estradas que cortam o Parque Nacional da cidade.

O conselho parece um tanto estranho, mas tem um bom motivo: alces não conseguem resistir à tentação de lamber a cobertura gelada e salgadinha que se forma em cima de veículos após nevascas. Normalmente, eles obtêm o sódio que precisam lambendo lagos congelados.

A opção pelo capô dos carros, no entanto, é perigosa: quando param na pista, os alces podem ser facilmente atingidos por veículos, causando acidentes. No Canadá, alimentar ou perturbar animais na natureza pode render multa de até R$ 100 mil.