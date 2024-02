O Brasil é o maior produtor de café do mundo, responsável por 32% das exportações de grãos não torrados. Do outro lado, os EUA e a Alemanha absorvem, sozinhos, 33% do escoamento mundial. No gráfico abaixo, veja de onde sai e para onde vai a cafeína do planeta.

O Brasil exportou 2,3 milhões de toneladas de grãos não torrados em 2020. Logo depois vêm Vietnã (1,3 milhão de tonelada), Colômbia (706 mil toneladas), Indonésia (345 mil toneladas) e Honduras (319 mil toneladas). Os grãos não torrados representam 83% do comércio mundial de café, em peso. Em valor, eles representam 59%.

Os principais produtores de café estão no bean belt (ou “cinturão dos grãos”), uma faixa imaginária que vai do Trópico de Câncer ao Trópico de Capricórnio, com clima mais propício à plantação.

Os maiores importadores, por outro lado, são os países do norte, que estão de fora do bean belt. A Suíça, Itália e Alemanha, por exemplo, são os maiores exportadores de grãos de café torrados, mesmo sem abrigarem plantações.

Os dados são do site resourcetrade.earth.

