Os EUA podem “governar” a Venezuela?

Monica Duffy Toft é professora de Política Internacional e Diretora do Centro de Estudos Estratégicos da Fletcher School, Tufts University. O texto abaixo foi publicado originalmente no site The Conversation

Uma imagem divulgada pela mídia no fim de semana de 3 e 4 de janeiro tinha como objetivo transmitir uma sensação de domínio: o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, com os olhos vendados e algemado a bordo de um navio da Marinha dos Estados Unidos. Logo depois da operação que prendeu Maduro e sua esposa, Cilia Flores, o presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos agora “governariam” a Venezuela até que uma “transição segura, adequada e criteriosa” pudesse ser organizada.

A medida do governo Trump não é uma aberração; ela reflete uma tendência mais ampla na política externa dos EUA que descrevi aqui há cerca de seis anos como “America the Bully.”

Washington depende cada vez mais da coerção — militar, econômica e política — não apenas para dissuadir adversários, mas também para obrigar nações mais fracas a obedecer. Isso pode garantir obediência a curto prazo, mas é contraproducente como estratégia para construir um poder duradouro, que depende de legitimidade e capacidade. Quando a coerção é aplicada à governança, ela pode endurecer a resistência, restringir as opções diplomáticas e transformar fracassos políticos locais em disputas de orgulho nacional.

Não há dúvida de que a ditadura de Maduro levou ao colapso catastrófico da Venezuela. Sob seu governo, a economia da Venezuela implodiu, as instituições democráticas foram esvaziadas, as redes criminosas se fundiram com o Estado, e milhões fugiram do país – muitos para os Estados Unidos.

Mas destituir um líder – mesmo que seja brutal e incompetente – não é o mesmo que promover uma ordem política legítima.

Continua após a publicidade

Força não é igual a legitimidade

Ao declarar sua intenção de governar a Venezuela, os Estados Unidos estão criando uma armadilha de governança de sua própria autoria — na qual a força externa é erroneamente tratada como um substituto para a legitimidade interna.

Escrevo como especialista em segurança internacional, guerras civis e política externa dos EUA, e como autor de “Dying by the Sword, que examina por que os Estados recorrem repetidamente a soluções militares e por que tais intervenções raramente produzem uma paz duradoura.

A principal conclusão dessa pesquisa é direta: a força pode derrubar governantes, mas não pode gerar autoridade política.

Quando a violência e o que eu descrevi em outro lugar como “diplomacia cinética” se tornam um substituto para ações em todas as esferas — incluindo diplomacia, economia e o que o falecido cientista político Joseph Nye chamou de “soft power” —, elas tendem a aprofundar a instabilidade em vez de resolvê-la.

Mais força, menos diplomacia

O episódio da Venezuela reflete essa mudança mais ampla na forma como os Estados Unidos usam seu poder. Minha coautora Sidita Kushi e eu documentamos isso analisando dados detalhados do novo Projeto de Intervenção Militar. Mostramos que, desde o fim da Guerra Fria, os Estados Unidos aumentaram drasticamente a frequência das intervenções militares, ao mesmo tempo em que sistematicamente investiram menos em diplomacia e outras ferramentas de política externa.

Continua após a publicidade

Uma característica marcante das tendências que descobrimos é que, se os americanos tendiam a justificar a intervenção militar excessiva durante a Guerra Fria entre 1945 e 1989 devido à percepção de que a União Soviética era uma ameaça existencial, o que esperaríamos seria um número muito menor de intervenções militares após o colapso da União Soviética em 1991. Isso não aconteceu.

Ainda mais impressionante é a mudança no perfil da missão. Intervenções que antes visavam a estabilização a curto prazo agora se expandem rotineiramente para a governança prolongada e a gestão da segurança, como aconteceu tanto no Iraque após 2003 quanto no Afeganistão após 2001.

Esse padrão é reforçado pelo desequilíbrio institucional. Em 2026, para cada dólar que os Estados Unidos investirá no “bisturi” diplomático do Departamento de Estado para prevenir conflitos, eles alocarão US$ 28 para o “martelo” militar do Departamento de Defesa, garantindo efetivamente que a força se torne o primeiro recurso, e não o último.

A “diplomacia cinética” — no caso da Venezuela, a mudança de regime pela força — torna-se a opção padrão não porque seja mais eficaz, mas porque é a única ferramenta de política estatal imediatamente disponível. Em 4 de janeiro, Trump disse à revista Atlantic que, se Delcy Rodríguez, líder interina da Venezuela, “não fizer o que é certo, ela pagará um preço muito alto, provavelmente maior do que Maduro”.

Lições do Afeganistão, Iraque e Líbia

As consequências desse desequilíbrio são visíveis ao longo do último quarto de século.

Continua após a publicidade

No Afeganistão, a tentativa liderada pelos EUA de criar uma autoridade baseada apenas na força externa revelou-se frágil por sua própria natureza. Os EUA invadiram o Afeganistão em 2001 para derrubar o regime talibã, considerado responsável pelos ataques terroristas de 11 de setembro. Mas as duas décadas subsequentes de construção do Estado com apoio estrangeiro entraram em colapso quase instantaneamente após a retirada das forças americanas em 2021. Nenhum gasto com reconstrução poderia compensar a ausência de uma ordem política enraizada no consentimento interno.

Após a invasão pelos EUA e a rendição das forças armadas do Iraque em 2003, tanto o Departamento de Estado quanto o Departamento de Defesa dos EUA propuseram planos para a transição do Iraque para uma nação democrática estável. O presidente George W. Bush aprovou o plano do Departamento de Defesa.

Esse plano, ao contrário do plano do Departamento de Estado, ignorou condições culturais, sociais e históricas fundamentais. Em vez disso, propôs uma abordagem que assumia que uma ameaça credível de uso de coerção, complementada por contratados privados, seria suficiente para levar a uma transição rápida e eficaz para um Iraque democrático. Os Estados Unidos tornaram-se responsáveis não apenas pela segurança, mas também pela eletricidade, água, empregos e reconciliação política — tarefas que nenhuma potência estrangeira pode realizar sem se tornar, como os Estados Unidos se tornaram, um objeto de resistência.

A Líbia demonstrou um modo de fracasso diferente. Lá, a intervenção de uma força da OTAN apoiada pelos EUA em 2011 e a remoção do ditador Muammar Gaddafi e seu regime não foram seguidas por nenhuma forma de governança. O resultado foi uma guerra civil, fragmentação, governo de milícias e uma luta prolongada pela soberania e desenvolvimento econômico que continua até hoje.

Continua após a publicidade

O traço comum em todos os três casos é a arrogância: a crença de que a gestão americana — seja ela limitada ou opressiva — poderia substituir a legitimidade política.

A infraestrutura da Venezuela já está em ruínas. Se os Estados Unidos assumirem a responsabilidade pela governança, serão culpados por cada apagão, cada escassez de alimentos e cada falha burocrática. O libertador rapidamente se tornará o ocupante.

Custos de “governar” um país

Assumir a governança na Venezuela também acarretaria custos estratégicos mais amplos, mesmo que esses custos não sejam a principal razão pela qual a estratégia fracassaria.

Um ataque militar seguido de uma administração estrangeira é uma combinação que mina os princípios de soberania e não intervenção que sustentam a ordem internacional que os Estados Unidos afirmam apoiar. Isso complica a diplomacia da aliança, forçando os parceiros a conciliar as ações dos EUA com as mesmas regras que eles tentam defender em outros lugares.

Os Estados Unidos têm sido historicamente mais fortes quando ancoraram uma esfera aberta construída com base na colaboração com aliados, regras compartilhadas e alinhamento voluntário. Lançar uma operação militar e depois assumir a responsabilidade pela governança leva Washington a um modelo de poder fechado e coercitivo — que depende da força para estabelecer autoridade e tem um custo proibitivo para ser mantido ao longo do tempo.

Continua após a publicidade

Esses sinais são interpretados não apenas em Berlim, Londres e Paris. Eles são observados de perto em Taipé, Tóquio e Seul — e com o mesmo cuidado em Pequim e Moscou.

Quando os Estados Unidos atacam um Estado soberano e, em seguida, reivindicam o direito de administrá-lo, enfraquecem sua capacidade de contestar argumentos rivais de que apenas a força, e não a legitimidade, determina a autoridade política.

Pequim precisa apenas apontar para o comportamento dos EUA para argumentar que as grandes potências governam como bem entendem onde podem – um argumento que pode justificar a conquista de Taiwan. Moscou, da mesma forma, pode citar esse precedente para justificar o uso da força em seus vizinhos mais próximos e não apenas na Ucrânia.

Isso importa na prática, não na teoria. Quanto mais os Estados Unidos normalizam a governança unilateral, mais fácil se torna para os rivais descartar os apelos americanos à soberania como seletivos e egoístas, e mais difícil se torna para os aliados justificar seus laços com os EUA.

Essa erosão da credibilidade não produz uma ruptura dramática, mas reduz constantemente o espaço para cooperação ao longo do tempo e o avanço dos interesses e capacidades dos EUA.

A força é rápida. A legitimidade é lenta. Mas a legitimidade é a única moeda que compra paz e estabilidade duradouras — ambas as quais continuam sendo interesses permanentes dos EUA.

Se Washington governar pela força na Venezuela, repetirá os fracassos do Afeganistão, Iraque e Líbia: o poder pode derrubar regimes, mas não pode criar autoridade política. O governo externo convida à resistência, não à estabilidade.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.

Monica Duffy Toft, Professor of International Politics and Director of the Center for Strategic Studies, The Fletcher School, Tufts University

This article is republished from The Conversation under a Creative Commons license. Read the original article.