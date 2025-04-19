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Sociedade

Por que é proibido se aproximar de povos indígenas isolados?

Desde 1987, o Brasil adota oficialmente a política do não-contato. Saiba por que essas pessoas devem permanecer isoladas.

Por Bela Lobato 19 abr 2025, 19h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h20
Povo isolado na Amazônia brasileira, perto da fronteira com o Peru.
Povo isolado na Amazônia brasileira, perto da fronteira com o Peru. (Survival Brasil/Divulgação)
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Segundo a Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), são considerados “isolados” os grupos indígenas que não têm contato permanente com a população nacional. No Brasil, existem 114 registros de povos isolados – todos estão na Amazônia. Eles são divididos em “confirmados” (ou seja, a Funai já atestou sua existência) e “em estudo” ou “em informação” (ainda são necessárias mais evidências para confirmá-los). Dos 114 registos de povos isolados, 29 são confirmados e 85 ainda estão sendo investigados.

Oficialmente, eles são chamados de “isolados voluntários”, mas especialistas acreditam que chamar o isolamento de “voluntário” é um jeito de mascarar as razões pelas quais esses povos preferem não ter contato com outros. 

Que fique claro: eles sabem que existem formas de viver fora da floresta, e não vivem de forma “primitiva”, da mesma forma há séculos. Esses povos preferem se isolar porque sabem dos riscos que correm se entrarem em contato com outras pessoas.

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Mas quais são esses riscos? E por que você, se estivesse na Amazônia, não poderia se aproximar desses povos?

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Historicamente, o primeiro contato de europeus com povos indígenas provocou experiências traumáticas. Pessoas que vivem em sociedade podem trazer patógenos causadores de doenças para as quais os isolados não estão preparados. Sem a memória imunológica adequada, uma simples gripe pode dizimar até 90% de um grupo nas primeiras semanas após o contato.

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Além disso, os contatos na Amazônia do século 20 foram marcados por chacinas, envenenamentos e genocídios dos povos indígenas que ali vivem. Sabendo disso, alguns grupos começaram a fugir dos ataques, se protegendo em meio a floresta. Eles se lembram de como o contato com pessoas não-indígenas foi desastroso para familiares e vizinhos, e não querem repetir a dose.

Durante a maior parte do século 20, a política de Estado foi atrair e “integrar” esses povos à sociedade. Com o tempo, os próprios servidores que entravam em contato com isolados perceberam que essa estratégia era violenta e ineficaz – que produzia mortes, doenças e pobreza para povos que, antes, estavam bem. 

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Foi por isso que, a partir de 1987, o Brasil passou a adotar a política do não-contato. Isso significa que os órgãos oficiais pararam de procurar ativamente integrar esses povos isolados, e passaram a defendê-los de qualquer invasão que ameace o seu modo tradicional de viver.

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O artigo 231 da Constituição Federal reconhece a organização social, os hábitos, os costumes, as tradições e as diferenças culturais dos povos indígenas, e assegura-lhes o direito de manter sua cultura, identidade e modo de ser. Isso significa que é dever do Estado brasileiro (e dos seus cidadãos) proteger esses povos.

A sombra dos contatos violentos ainda paira sobre a floresta. Além da ameaça imunológica que qualquer pessoa que vive em sociedade oferece a eles, a Amazônia também está repleta de invasores – madeireiros, grileiros, garimpeiros, missionários, etc – que ameaçam a segurança física e cultural desses povos.

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É para isto que existe a demarcação de terras indígenas. A demarcação transforma uma grande área em território da União, que não pode ser vendido nem alugado. Só os indígenas têm direito ao usufruto da terra – coisa que eles têm feito de forma sustentável há milênios.

Aliás, diversos estudos científicos apontam que as terras indígenas são barreiras importantes para conter o desmatamento e a destruição da floresta amazônica. Em tempos de mudanças climáticas brutais, é essencial que a floresta continue de pé – e ninguém sabe cuidar dela melhor do que os povos nativos.

É por isso que o contato é proibido: qualquer aproximação, mesmo que bem-intencionada, pode ser a sentença de morte de um povo inteiro. E quando um povo some, o mundo perde também um conjunto valioso e irrecuperável de conhecimentos sobre a floresta, plantas, animais, solos, artefatos, línguas e muito mais.

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