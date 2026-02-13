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Sociedade

Qual é o esporte mais rápido das Olimpíadas de Inverno?

Nessa modalidade de deslizamento com trenó, os atletas chegam a atingir os 140 km/h.

Por Bruno Carbinatto 13 fev 2026, 16h00
Fotografia de Nikola Domowicz e Dominika Piwkowska, da equipe polonesa, competem na segunda descida das duplas femininas no quinto dia dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.
 (Al Bello / Equipe/Getty Images)
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É o luge, modalidade em que os atletas, deitados em um pequeno trenó, deslizam numa pista de gelo e podem ultrapassar os 140 km/h de velocidade. Uma vez dada a largada nesse esporte radical, não há como frear.

O nome vem da palavra francesa luge, que significa “deslizar”. Ele é um dos três esportes de trenó das Olimpíadas de Inverno, ao lado do skeleton e do bobsled.

No luge, o atleta começa sentando no trenó e usa barras laterais para o impulso inicial, além de luvas com pregos que permitem “remar” no gelo. Logo após a largada, eles precisam se deitar de costas, com as pernas esticadas à frente, uma posição mais aerodinâmica que permite maior velocidade. Com isso, podem atingir os 140 km/h na descida.

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A pista é cheia de curvas e as lâminas debaixo do trenó são mais finas que o normal, o que torna a descida difícil de controlar. Os competidores precisam usar a força física de todo o corpo, especialmente dos músculos das pernas, para tentar atingir a maior velocidade e cruzar a linha de chegada no menor tempo possível. Veja abaixo:

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Embora haja registros de esportes de deslizamento parecidos desde o século 15, o luge em si surgiu no final do século 19 na Suíça – que também foi berço do skeleton e do bobsled, “primos” do luge. Sua estreia nas Olimpíadas de Inverno aconteceu em 1964, na Áustria. 

Nas competições de 2026, há seis modalidades de luge: individual feminino, individual masculino, duplas femininas, duplas masculinas e revezamento por equipe. Na versão em duplas, os dois atletas vão deitados no mesmo trenó (o mais alto e pesado sempre em cima, para reduzir a resistência do ar); no revezamento, cada atleta precisa tocar um sensor para liberar a pista para o próximo da equipe.

As competições já aconteceram entre os dias 7 e 12 de fevereiro no novo Sliding Centre, em Cortina d’Ampezzo, Itália. A Alemanha foi a grande campeã, conquistando três medalhas de ouro, uma de prata e uma de bronze. A Itália veio depois, com dois ouros e dois bronzes. 

Como melhorar seus treinos em 2026

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