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copa de 2026 mudou a cara do futebol com a introdução das pausas para hidratação, que fizeram com que os jogos passassem a ter, na prática, quatro tempos em vez de dois. Isso influenciou o desenrolar de várias partidas, gerando vaias nos estádios e críticas da imprensa especializada. Mas a Fifa adorou, porque essas pausas permitiram mais comerciais na TV.

Sinais de um tempo em que a publicidade quer entrar por qualquer fresta em nossa vida. Nos últimos anos, surgiram vários formatos: propaganda ao pausar uma série, botões de “compre agora” em vídeos verticais ou chats de IA integrados a anúncios.

O primeiro banner clicável surgiu em 1994. Era um anúncio da empresa de telecomunicações AT&T no antigo site da revista norte-americana Wired. Teve uma taxa de acessos de cerca de 44%, número impensável se comparado aos padrões atuais (hoje, em média, menos de 1% das pessoas que veem um banner clicam nele). O sucesso na época se explica pelo fator novidade. Com o tempo, foi preciso inovar para chamar a atenção do público – às vezes, de formas inoportunas.

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Em 2023, o Instagram passou a mostrar propaganda nos resultados de busca. Depois, o YouTube criou anúncios de 30 segundos que não podem ser pulados na TV. Em 2024, veio a propaganda da pausa, que tira muita gente do sério porque, em alguns serviços, pode travar o vídeo a que a pessoa está assistindo. Em 2025, Disney+ e Amazon Prime Video adotaram planos com anúncios no Brasil, enterrando de vez a era dos streamings como um ambiente sem propaganda (agora, quem quiser isso, só pagando mais).

Era inevitável. Publicidade digital restrita a banners é algo de uma época em que a frase “vou entrar na internet” fazia sentido. Hoje, a maioria de nós vive na internet (no Brasil, 116 horas por semana), então a publicidade encontrou meios de se embrenhar. Meta e Google, juntas, devem faturar mais de US$ 480 bilhões em ads em 2026, mais que o PIB do Egito. Para a Meta, publicidade representa 98% do faturamento. Para a Alphabet (dona do Google), 64%.

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É muito dinheiro, e muito poder – essas empresas sabem o que buscamos, o que compramos, do que gostamos. Pesquise um casaco e logo você verá anúncios de casaco aos montes. Aí está a magia da segmentação, que permite aos anunciantes conhecer o perfil, os gostos e os hábitos de seu público.

Só que isso tem um preço. Uma pesquisa (1) apontou que 91% dos entrevistados consideram que a propaganda online está mais intrusiva do que nunca.

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O excesso de anúncios já inspirou um termo, ad fatigue (“fadiga de anúncios”, em inglês). Muito dessa exaustão acontece porque, na prática, a segmentação publicitária não funciona tão bem assim. Quantas vezes vemos, na internet, banners de algo que não nos interessa?

Um estudo (2) mapeou os buracos dessa propaganda no Facebook. Apesar de, em tese, a rede social conhecer a fundo os gostos dos usuários, cerca de um terço dos anúncios são irrelevantes. Isso acontece porque os algoritmos são ruins em captar contexto: se você postar que odeia queijo gorgonzola, poderá passar a ver banners de marcas desse mesmo tipo de queijo, só por tê-lo mencionado.

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Segundo analistas, uma das principais razões para tanta publicidade errática é a chamada mídia programática. Trata-se da compra e venda automatizada de espaços publicitários digitais. Por meio dela, as marcas anunciam para públicos específicos com maior precisão e eficiência. Nos EUA, cerca de 90% da publicidade digital é mídia programática. No Brasil, a taxa está próxima de 70%.

Um estudo apontou que um terço dos anúncios do Facebook são irrelevantes para o usuário.

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Elas estão a todo momento em sites, redes sociais e apps sem precisar de edição humana. Aparecem de acordo com recortes como localização geográfica, perfil de audiência, histórico de navegação, tipo de dispositivo ou contexto do serviço em que estão inseridos. Mas, sem uma pesquisa de mercado detalhada que pergunte sobre as motivações e os interesses de alguém, fica mais difícil para o algoritmo deduzir isso.

Talvez você tenha passado por algo do tipo: pesquisou um médico na cidade dos seus pais e depois começou a ver banners de loja de equipamentos agrícolas naquela região, por exemplo. Para o mercado de mídia programática, isso não importa muito, porque os anúncios são baratos de produzir, mesmo que tenham baixa taxa de cliques. Os investimentos no Brasil em publicidade digital (mídia programática, streaming, redes sociais, links patrocinados nos buscadores) foram de R$ 42,7 bilhões em 2025, alta de 12,7% em relação a 2024 (3). Este ano, pela primeira vez, o montante superou aquele destinado à TV aberta.

A propaganda está nos aplicativos de entrega, hospedagem, transporte, curso de idiomas, esportes, dieta, relacionamentos etc. Ao concordar com os termos e condições desses serviços, damos a eles informações valiosas. Só em publicidade, a Uber faturou US$ 2 bilhões em 2025 (quase 4% do total arrecadado pela empresa naquele ano).

Em 2025, um relatório (4) apontou que a capacidade de atenção a anúncios em dispositivos móveis foi de 3,4 para 2,2 segundos, uma queda de 35% em sete anos. No mar de propagandas, viramos a Dory de Procurando Nemo.

Diante desse cenário, é preciso se desdobrar para fisgar o público em dois segundos. Só que a criatividade não é mais algo tão central assim. Para especialistas do setor, são os dados que passaram a ditar os rumos.

Como hoje é possível ter mais informações sobre o público e seus hábitos de consumo, a obsessão pelo marketing de performance, aquele orientado por dados, ficou mais forte do que a disposição a enxergar fora da caixa. Um estudo (5) entre profissionais apontou que 41% deles veem a criatividade não como trunfo, mas como risco.

Hoje, os anúncios que jogam seguro são os que têm mais chances de serem aprovados. São os que recebem mais verba e que garantem o emprego das equipes de marketing, sempre pressionadas a buscar eficiência e cortar gastos.

Mas é essa realidade também que cria milhares de anúncios esquecíveis, que só geram ruído e nos estressam, sem construir marca e aumentando a fadiga publicitária.

Isso, no fim, pode se voltar contra o próprio objetivo de vender um produto ou serviço: o excesso de anúncios nas telas desestimula a compra online, segundo outra pesquisa (6), que diz também que 73% das pessoas se sentem sufocadas com tantas opções de compras. E o pior de tudo é que, enquanto nos afogamos nessa inundação, nem sempre aparece um anúncio de boia.

*Felipe van Deursen foi editor da Superinteressante.

Fontes artigos (1) “ Why people block ads (and what it means for marketers and advertisers)”, (2) “Analyzing the impact and accuracy of Facebook activity on Facebook’s ad-interest inference process”; relatórios (3) Digital adspend 2026 (IAB Brasil), (4) “State of advertising 2025” (Neurons); (5) “The creative dividend” (State1); (6) “The empowered consumer” (Accenture).

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