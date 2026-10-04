Avatar do usuário logado
Usuário
Assine Super
🎀 Outubro Rosa: assine sua Revista Impressa e tenha informação, inspiração e conteúdo exclusivo sempre com você!
Sociedade

Rua e avenida: entenda as diferenças e classificação de vias urbanas

A diferença entre rua e avenida vai além da largura. Entenda como municípios, como São Paulo, classificam as vias urbanas e seus desafios.

Por Da Redação 4 out 2026, 20h00
Fotografia da Rua Augusta, São Paulo.
 (Egil Fujikawa Nes/Wikimedia Commons)
Continua após publicidade
Rua e avenida: entenda as diferenças e classificação de vias urbanas Priorizar nos meus resultados Google

A diferença entre rua e avenida, frequentemente, vai além do senso comum. Segundo o Dicionário Aurélio, uma rua é uma “via pública para circulação urbana, total ou parcialmente ladeada de casas”, enquanto uma avenida é uma “via urbana mais larga do que a rua, em geral com diversas pistas para circulação de veículos”. Contudo, essa definição nem sempre é precisa na prática, o que gera dúvidas sobre a distinção exata entre esses logradouros nas cidades.

Qual a diferença entre lesma, caracol e caramujo?

A Complexidade da Classificação de Vias

Na realidade do planejamento urbano, é comum encontrar avenidas estreitas e ruas com múltiplas pistas, desafiando as definições tradicionais. Além disso, a nomenclatura das vias urbanas inclui outros termos como travessa, viela e passarela, o que aumenta a complexidade na classificação de logradouros. Para tentar padronizar, municípios criam suas próprias regras. Em dezembro de 1988, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo baixou um decreto específico para dar nome e classificar seus logradouros. Esse foi substituído posteriormente por outro decreto em 2008.

Como São Paulo Define Ruas e Avenidas

É crucial compreender que cada município brasileiro possui autonomia para classificar suas vias. Assim, uma via que é considerada rua em São Paulo poderia ser uma avenida em outra cidade, como Manaus. Na capital paulista, as avenidas são definidas como vias com largura igual ou superior a 20 metros, estabelecendo um critério claro para sua identificação.

Confira outras definições importantes de vias e espaços urbanos na cidade de São Paulo:

Siga
Continua após a publicidade

Rua: Via com largura entre 7,2 e 19,99 metros.
Via de pedestre: Via para a circulação exclusiva de pedestres, com largura mínima de 2 metros.
Viela: Espaço destinado a circulação exclusiva de pedestres, interligando dois logradouros e com largura de até 4 metros.

Continua após a publicidade

Passarela: Via aérea ou subterrânea para circulação exclusiva de pedestres.
Travessa ou passagem: Via com largura entre 3,61 e 7,19 metros.
Balão de Retorno: Alargamento de uma via para permitir manobras de veículos.
Parque: Praça que deve ter grandes dimensões e conter equipamentos destinados à cultura e aos esportes.

Continua após a publicidade

Praça: Logradouro destinado ao lazer, cercado por outras vias ou por imóveis.

Continua após a publicidade

Este texto foi atualizado com inteligência artificial e revisado por jornalistas com base em uma matéria da Mundo Estranho de 2011

Publicidade
TAGS:
avenida
Mundo Estranho
Redação Digital
rua
São Paulo
Assine Abril

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 2,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo rosa vibrante com textura sutil de linhas verticais finas, criando um padrão discreto e uniformeFundo rosa vibrante com textura sutil de linhas diagonais finas, criando um padrão discreto e uniforme
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

Enquanto você lê isso, o mundo muda — e quem tem Superinteressante Digital sai na frente.
Tenha acesso imediato a ciência, tecnologia, comportamento e curiosidades que vão turbinar sua mente e te deixar sempre atualizado.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
OFERTA OUTUBRO ROSA

Revista em Casa + Digital Premium

Superinteressante todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).