Superinteressante lança “Mundo Super”, programa semanal no Veja+TV
Programa será exibido todo domingo, às 15h. Saiba em quais canais assistir.
Ciência, tecnologia, história, cultura… Você acompanha tudo isso há anos no site, na revista e nas redes da Super. Agora, temos também um programa de TV.
Neste domingo (31), às 15h, estreia o Mundo Super, uma dose semanal de conhecimento apresentada pela redação da Superinteressante. Na bancada estarão Rafael Battaglia, editor-chefe, e Maria Clara Rossini, editora-assistente. Outros membros da equipe também aparecerão ao longo do programa.
Em cada episódio, vamos mostrar notícias, curiosidades, entrevistas, dicas e reportagens aprofundadas. A ideia é transmitir em vídeo a mesma experiência da revista: conteúdos sobre os mais diversos temas explicados à nossa maneira, além do óbvio.
Alguns dos quadros do programa são inspirados em seções clássicas do impresso. No “Oráculo”, por exemplo, a redação responde dúvidas enviadas pelo público. No “Conexões”, ligamos personalidades que, à primeira vista, não têm nada em comum.
Com quase 40 anos de história, a Superinteressante é referência em jornalismo explicativo e divulgação científica. O Mundo Super é mais um capítulo dessa trajetória, e reforça a tradição da marca no audiovisual (em nosso canal do YouTube, que conta com mais de 300 mil inscritos, está o acervo com todos os nossos programas clássicos, como Super Explica, 2 Minutos Para Entender e Crash.
Agora, além do YouTube, será possível assistir na sua Smart TV por meio do Veja+TV, canal lançado em 2025 pelo Grupo Abril. É de graça. Basta estar conectado à internet.
Mundo Super
Quando?
Todo domingo às 15h.
Reprises às quartas, 21h.
Onde?
Canal Veja+TV:
Samsung TV Plus (canal 2059)
LG Channels (126)
TCL (10031)
Roku (221)
App NXTV
site de Veja.
Os episódios também ficarão disponíveis no YouTube.