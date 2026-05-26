Superinteressante lança “Mundo Super”, programa semanal no Veja+TV

Ler Resumo





Introdução A Superinteressante estreia o “Mundo Super”, seu novo programa de TV semanal. Apresentado pela redação, o show traz notícias, curiosidades, entrevistas e reportagens aprofundadas, mantendo o estilo único da revista.

Principais Tópicos





Estreia do programa “Mundo Super”, da Superinteressante. Apresentado por Rafael Battaglia e Maria Clara Rossini. Quadros inspirados em seções clássicas como “Oráculo” e “Conexões”. Disponível no canal Veja+TV (Samsung TV Plus, LG Channels, TCL, Roku, App NXTV, site de Veja) e YouTube. Exibição: domingos às 15h, com reprises às quartas, 21h.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Ciência, tecnologia, história, cultura… Você acompanha tudo isso há anos no site, na revista e nas redes da Super. Agora, temos também um programa de TV.

Neste domingo (31), às 15h, estreia o Mundo Super, uma dose semanal de conhecimento apresentada pela redação da Superinteressante. Na bancada estarão Rafael Battaglia, editor-chefe, e Maria Clara Rossini, editora-assistente. Outros membros da equipe também aparecerão ao longo do programa.

Em cada episódio, vamos mostrar notícias, curiosidades, entrevistas, dicas e reportagens aprofundadas. A ideia é transmitir em vídeo a mesma experiência da revista: conteúdos sobre os mais diversos temas explicados à nossa maneira, além do óbvio.

Alguns dos quadros do programa são inspirados em seções clássicas do impresso. No “Oráculo”, por exemplo, a redação responde dúvidas enviadas pelo público. No “Conexões”, ligamos personalidades que, à primeira vista, não têm nada em comum.

Com quase 40 anos de história, a Superinteressante é referência em jornalismo explicativo e divulgação científica. O Mundo Super é mais um capítulo dessa trajetória, e reforça a tradição da marca no audiovisual (em nosso canal do YouTube, que conta com mais de 300 mil inscritos, está o acervo com todos os nossos programas clássicos, como Super Explica, 2 Minutos Para Entender e Crash.

Continua após a publicidade

Agora, além do YouTube, será possível assistir na sua Smart TV por meio do Veja+TV, canal lançado em 2025 pelo Grupo Abril. É de graça. Basta estar conectado à internet.

Mundo Super

Quando?

Todo domingo às 15h.

Reprises às quartas, 21h.

Onde?

Canal Veja+TV:

Continua após a publicidade

Samsung TV Plus (canal 2059)

LG Channels (126)

TCL (10031)

Roku (221)

App NXTV

site de Veja.

Os episódios também ficarão disponíveis no YouTube.

AS MAIS LIDAS DA SEMANA Toda sexta, uma seleção das reportagens que mais bombaram no site da Super ao longo da semana. Inscreva-se aqui Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossas newsletters pela manhã de segunda a sexta-feira.