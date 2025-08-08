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Sociedade

Superinteressante lança novos cadernos; veja spoilers

Em parceria com a Jandaia, novos cadernos e planners da Super chegarão às prateleiras no início em 2026.

Por Bruno Carbinatto 8 ago 2025, 12h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h25
Fotografia dos cadernos da superinteressante.
 (Divulgação/Superinteressante)
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Na segunda semana de agosto, acontece a feira Escolar Office Brasil, a maior feira B2B das Américas voltada para papelaria. Claro que a Superinteressante não poderia ficar de fora: em parceria com a Jandaia, a revista lançou novos cadernos e planners da sua linha escolar.

Os novos produtos chegam às lojas no próximo volta às aulas, no início de 2026. Entre as novidades, estão cadernos universitários, de desenho, para canhotos e planners personalizados pela redação da Super.

“O principal objetivo foi transformar a experiência do estudante, unindo a expertise em papelaria da Jandaia à linguagem acessível, criativa e impactante da Super“, conta Heloisa Cripa, gerente de produto da Jandaia.

Além do design exclusivo, os cadernos também contam com a JandaIA, uma inteligência artificial que digitaliza o conteúdo das anotações, cria resumos e elabora perguntas personalizadas com base no material do aluno.

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E tem mais uma novidade: “O estudante poderá escrever, digitalizar e receber feedbacks automáticos e personalizados sobre suas redações, com foco em estrutura, gramática e argumentação”, complementa Heloisa.

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Com essa linha, a expectativa é ampliar o alcance da marca entre os jovens e trazer valor pedagógico aos produtos. “Acreditamos que a união com a Super reforça nossa missão de inovar com propósito, criando soluções que se conectam com o cotidiano e os desafios reais dos estudantes”, finaliza a gerente. 

Confira também outros produtos da Superinteressante que já estão disponíveis para compra neste link.

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TAGS:
educação
Inteligência artificial
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