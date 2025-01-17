O primeiro caderno do mundo integrado a um tutor de inteligência artificial

A Jandaia é uma das maiores fabricantes de cadernos do Brasil, com mais de meio século de história na indústria do papel. Agora, em um passo para integrar o mundo analógico à vanguarda da tecnologia, ela está lançando os primeiros cadernos do País integrados a uma inteligência artificial generativa, capaz de transcrever as anotações dos alunos, gerar textos explicativos sobre o conteúdo das aulas e criar questionários e flashcards personalizados para auxiliar nos estudos. Esse recurso, inclusive, está disponível nos produtos lançados em 2025 pela empresa em parceria com a Super.

O aplicativo JandaIA escaneia a caligrafia do estudante e digitaliza o texto com a câmera do celular. A partir disso, o usuário pode organizar suas anotações, editar as informações e fazer perguntas para a inteligência artificial. A tecnologia aprende com os hábitos de estudo do usuário e oferece suporte personalizado em cada caso. Você não precisa mais sofrer tentando encontrar uma anotação perdida no meio das páginas: o aplicativo permite buscas por palavras-chave, facilitando os estudos.

A IA pode te ajudar a resumir um fichamento, dá mais informações sobre os assuntos estudados, cria questionários personalizados e flashcards para testar seus conhecimentos e até traduz suas anotações para mais de cem idiomas. É uma ferramenta para incentivar a curiosidade do aluno e sugerir maneiras de aprofundar os conhecimentos obtidos em aula. Bom para curiosos, como os leitores da Superinteressante.

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E não: esse não é só um jeito mais fácil de colar. “O aplicativo é voltado para os estudos. Ele não vai te responder de forma seca e simples. Ele vai te ensinar”, explica Andresa Palma, da Jandaia. Se você anotar a pergunta “quem descobriu o Brasil?” escrita, o JandaIA não vai te dar uma resposta curta e grossa. Ela vai te contar tudo sobre o descobrimento do Brasil, e no meio vai falar sobre Pedro Álvares Cabral. A mesma coisa vale para problemas matemáticos: a IA pode te explicar como calcular, mas sem resolvê-los por você.

A AiA, nome da assistente de voz com que o usuário interage, pode conversar com você para te ajudar a tirar dúvidas. Ela também pode formular questões para incentivar o aluno a refletir sobre o conteúdo visto em aula. E pode ficar tranquilo: essa IA foi treinada com um banco de dados próprio da Jandaia, construído em cima de livros didáticos confiáveis e artigos científicos. O aluno não vai tropeçar nos erros de informação comuns de outras plataformas.

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O aplicativo não deixa de lado o papel. Diversos estudos científicos – como este do ano passado, realizado na Noruega – mostram que escrever à mão melhora o aprendizado e a memória. A JandaIA só existe porque o aluno continua escrevendo na página: a tecnologia entra depois das anotações em sala de aula. É o casamento da tecnologia de ponta com o bom e velho papel e caneta.

JandaIA não é só para os alunos. Os professores também podem usar o aplicativo para transformar suas anotações pessoais em materiais didáticos ou planos de aula. O aplicativo pode se adaptar ao perfil de cada usuário, seja um estudante de ensino infantil, fundamental, médio ou um profissional da educação.

Para a volta às aulas de 2025, a Superinteressante se uniu à Jandaia para oferecer o melhor caderno para os estudantes mais curiosos do Brasil. Além de contar com a compatibilidade com a JandaIA, os cadernos vêm com adesivos e capas especiais, inspirados na Super.

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“A Superinteressante é uma marca consolidada, reconhecida por sua credibilidade e capacidade de transformar informação em conhecimento relevante. Nossa parceria com a Jandaia reflete esse posicionamento, unindo a força de duas marcas que valorizam inovação e qualidade”, conta Amanda Mello, head de licenciamento do Grupo Abril.

O JandaIA oferece uma versão gratuita do app com acesso às principais funcionalidades e uma versão paga ampliada, com recursos mais avançados. O individual pode ser pago de forma mensal (R$ 7,99) ou anual (R$ 79,99). Também há a opção de plano familiar, que pode ter de 2 a 10 integrantes. Na variedade mensal, o plano custa R$ 5,90 por usuário. Na variedade anual, o valor é de 59,90 por usuário.

O aplicativo da JandaIA está disponível para download na Google Play Store e na App Store, e os cadernos da Superinteressante em parceria com a Jandaia estão disponíveis nas melhores papelarias, bem como no Atacado Jandaia: clique aqui.

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