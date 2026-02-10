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Sociedade

The Line, megacidade futurista da Arábia Saudita, será convertida em centro de dados

Projeto de cidade linear no deserto da Arábia Saudita foi drasticamente reduzido e deve ser reaproveitado como centro de dados, devido a problemas financeiros

Por Ana Clara Caielli Barreiro 10 fev 2026, 16h00 | Atualizado em 4 jun 2026, 16h34
Ilustração do projetos de THE LINE.
 (THE LINE/Neom/Reprodução)
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O príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, da monarquia da Arábia Saudita, tinha planos mais do que ambiciosos para o futuro. Em 2017, ele lançou o projeto Neom, que previa a construção de uma megacidade futurista em uma parte do deserto, na província de Tabuk. A ideia era diversificar a economia do país, apostando em turismo e inovação. 

Com um investimento estimado em mais de um trilhão de dólares, o plano incluía a construção de um distrito industrial flutuante, uma pista de esqui (sim, no meio do deserto) que sediaria os Jogos Asiáticos de Inverno de 2029, e o The Line, uma cidade linear de 170 quilômetros de extensão, distância equivalente ao trajeto entre São Paulo e Campos do Jordão.

O The Line ainda teria ainda dois arranha-céus de 500 metros de altura e funcionaria exclusivamente com fontes de energia renovável. Sem carros, o transporte seria feito integralmente por uma linha de metrô subterrânea. A meta era que o projeto ficasse pronto até 2030, abrigando cerca de 1,5 milhão de pessoas.

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O sonho, porém, começou a se transformar em pesadelo em 2024, quando foi anunciado que, até 2030, seria possível construir apenas 2,4 quilômetros da cidade, suficientes para acomodar cerca de 300 mil pessoas.

Este ano, a situação se agravou ainda mais. Uma reportagem do Financial Times revelou que o projeto Neom será cortado pela metade. O jornal teve acesso a um relatório interno de uma auditoria que está prestes a ser concluída e deixa pouco espaço para ajustes.

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A proposta agora é reaproveitar o que já foi construído, e seguir com um Neom menos exorbitante, mais realista e com orçamento reduzido. O The Line deve ser transformado em um centro de dados, com o objetivo de fazer do país um polo digital e de inteligência artificial.

O motivo do corte está nas finanças. O Fundo de Investimento Público Saudita, responsável por financiar o Neom, vem passando por maus bocados desde a queda no preço do petróleo, que não voltou aos patamares dos anos anteriores. 

Simplesmente não é viável sustentar um investimento da magnitude originalmente prevista para o projeto, que, para piorar, precisaria de um longo prazo para obter retorno financeiro. Além disso, o país se comprometeu em sediar a Expo 2030 (uma feira mundial de inovação que ocorre a cada cinco anos) e a Copa do Mundo de 2034, e precisa garantir que estas partes da infraestrutura estarão prontas até lá.

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No final de 2024, o Fundo de Investimento Público (PIF) da Arábia Saudita registrou uma redução de 8 bilhões de dólares (aproximadamente12,4% a 14,5% do valor anterior) no valor dos seus “gigaprojetos” domésticos no final de 2024, de acordo com relatórios divulgados em agosto de 2025.

Com a auditoria, Mohammed bin Salman será obrigado a colocar os pés no chão e repensar estratégias mais viáveis e rentáveis para a Arábia Saudita. O desafio é manter o compromisso de sediar os eventos, tendo em vista que os Jogos Asiáticos de Inverno já foram adiados.

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TAGS:
Arábia Saudita
cidade 100% sustentável
infraestrutura
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