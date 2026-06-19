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Sociedade

Uma noite no zoológico

Zoos são heróis ou vilões? Entenda o debate na reportagem de capa da Super de junho.

Por Rafael Battaglia 19 jun 2026, 11h33
Elefante asiático adulto com presas longas e brancas, em pé sobre grama e terra, com árvores escuras ao fundo e iluminação artificial destacando o animal.
 (Ziga Plahutar/Getty Images)
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Uma noite no zoológico Priorizar nos meus resultados Google

Carta ao Leitor da edição 488, de junho de 2026.

Uma das minhas memórias favoritas da escola é a de uma excursão que fizemos ao zoológico. De noite.

Eu devia ter uns 8 ou 9 anos e já gostava de ciência (obrigado, revista Recreio). Foi como visitar a casa do Zoboomafoo. Ouvi com atenção as explicações do guia, observei os hábitos noturnos de grandes felinos e comi um lanche em plena madrugada ao som das corujas.

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Ok, talvez não fosse de fato madrugada. Não desejo a nenhum professor cuidar de 50 crianças depois das 11 da noite. Seja como for, saí de lá decidido a virar cientista. Voltei ligadão no ônibus, para o azar dos meus pais.

O tempo passou e o meu desempenho nas aulas de física, química e biologia mostrou que eu talvez não desse pra coisa. Segui a vida descrevendo as sinapses de gente com mais aptidão para trabalhar em um laboratório ou catalogar espécies no meio da Amazônia. E estou muito feliz assim.

Visitei novamente um zoológico já mais velho, e o fascínio deu lugar um certo desconforto. Ainda foi muito legal ver o recinto das girafas, claro. Mas não pude deixar de pensar se todos os animais ali viviam em boas condições.

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Quatro mamíferos que são venenosos (sim, isso existe)

Lembrei dessa história quando a repórter Bela Lobato sugeriu a capa deste mês. Os zoológicos estavam no nosso radar há um tempo, e sabíamos que era um tema delicado. A Bela decidiu encarar e, como sempre, apurou o suficiente para escrever um livro.

Ativistas que defendem o fim dos zoos têm pontos relevantes, que merecem ser discutidos. A reportagem  traz todos eles, mas também mostra como essas instituições, se bem estruturadas, podem ajudar na conservação animal e funcionar como um farol de conscientização para a sociedade.

Em 1986, a cientista Jane Goodall (1934-2025) ajudou a organizar uma palestra sobre chimpanzés no Lincoln Park Zoo, em Chicago (EUA). E ficou chocada ao ouvir o relato de outros pesquisadores sobre a dimensão do problema do desmatamento e das condições de vida dos macacos usados em laboratórios.

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A partir dali, Jane deixou de se dedicar a pesquisa e passou a viajar o mundo para desenvolver programas de conservação. “Eu fui [à conferência] como cientista. Saí como ativista”, disse ela em uma entrevista anos depois.

Uma das grandes pesquisadoras do século 20, que passou décadas nas florestas da África e revolucionou os estudos com primatas, confessou ter sido impactada por discussões que ouviu em um… zoológico. Haja potencial.

Desde o fim de maio, a Superinteressante tem um programa de TV: o Mundo Super. Toda semana, vamos te contar as notícias mais instigantes e relevantes da ciência (e de todas as outras áreas do conhecimento que você se acostumou a ler aqui).

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O Mundo Super vai ao ar todo domingo, às 15h, no Veja+TV, o canal da Abril disponível em Smart TVs. É um programa para todos. Para o Rob-son Vilanova Ilha, um dos campeões de perguntas do “Oráculo”. Para o Marcos Paulo Corrêa, que lê a Super há décadas e se emocionou quando a irmã o presenteou com um CD-ROM da revista. E para qualquer um que deseja entender mais sobre o mundo – e todas as espécies que vivem nele.

Te espero lá 😉

Rafael Battaglia Popp

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Editor-chefe

rafael.popp@abril.com.br

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