3 notícias sobre: a corrida dos datacenters

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Introdução A crise energética nos EUA impulsiona inovações em datacenters. Empresas apostam em turbinas de avião e corrente contínua para otimizar o consumo. Enquanto o setor busca soluções, o Congresso e 21 estados agem para impor limites e exigir transparência sobre o impacto nos custos de eletricidade.

Principais Tópicos





Turbinas de Boeings 737 e 747 serão adaptadas para gerar eletricidade em datacenters. Datacenters de nova geração planejam usar energia em corrente contínua (DC) para evitar perdas e reduzir custos. A rápida expansão do setor de datacenters nos EUA dificulta a obtenção de energia e aumenta os preços da eletricidade. Senadores dos EUA pedem que a Casa Branca obrigue empresas a revelar o gasto real de energia de seus datacenters. Vinte e um estados americanos já impuseram leis para limitar o setor, considerado responsável pelo aumento dos preços da eletricidade.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Empresas oferecem turbinas de avião

As norte-americanas ProEnergy e FTAI Aviation vão vender versões modificadas das turbinas usadas em Boeings 737 e 747 para uso em datacenters, onde elas servirão para gerar eletricidade (que, com a forte expansão do setor nos EUA, está cada vez mais difícil de obter pelas vias tradicionais). A Boom Supersonic, que está desenvolvendo um avião supersônico, também pretende oferecer suas turbinas.

Nova geração usa corrente contínua

A eletricidade é transmitida em corrente alternada (AC), mas precisa ser convertida em contínua (DC) para alimentar computadores – um processo que requer transformadores grandes e caros, e acarreta a perda de parte da energia. Mas as empresas Vertiv, Eaton e Delta, de equipamentos elétricos, pretendem construir datacenters dentro dos quais a energia já flui no modo DC – a até 800 volts.

Congresso dos EUA tenta frear escalada

Senadores dos partidos Democrata e Republicano se uniram para pedir que a Casa Branca obrigue as empresas de tecnologia a revelar quanta energia seus datacenters realmente gastam (uma informação hoje nebulosa). Nos últimos meses, 21 estados aprovaram leis impondo limites ao setor, que é considerado responsável pelo aumento nos preços da eletricidade nos EUA.