3 notícias sobre: a corrida dos datacenters
As big techs querem construir cada vez mais deles. Mas falta energia.
Empresas oferecem turbinas de avião
As norte-americanas ProEnergy e FTAI Aviation vão vender versões modificadas das turbinas usadas em Boeings 737 e 747 para uso em datacenters, onde elas servirão para gerar eletricidade (que, com a forte expansão do setor nos EUA, está cada vez mais difícil de obter pelas vias tradicionais). A Boom Supersonic, que está desenvolvendo um avião supersônico, também pretende oferecer suas turbinas.
Nova geração usa corrente contínua
A eletricidade é transmitida em corrente alternada (AC), mas precisa ser convertida em contínua (DC) para alimentar computadores – um processo que requer transformadores grandes e caros, e acarreta a perda de parte da energia. Mas as empresas Vertiv, Eaton e Delta, de equipamentos elétricos, pretendem construir datacenters dentro dos quais a energia já flui no modo DC – a até 800 volts.
Congresso dos EUA tenta frear escalada
Senadores dos partidos Democrata e Republicano se uniram para pedir que a Casa Branca obrigue as empresas de tecnologia a revelar quanta energia seus datacenters realmente gastam (uma informação hoje nebulosa). Nos últimos meses, 21 estados aprovaram leis impondo limites ao setor, que é considerado responsável pelo aumento nos preços da eletricidade nos EUA.