3 notícias sobre: cabos submarinos

Meta quer fazer conexão de 50 mil km

A empresa anunciou o Project Waterworth, em que pretende instalar o maior cabo submarino do mundo: ele sairia da costa leste dos EUA, passando pelo litoral do Brasil, da África do Sul e da Índia, atravessaria a Oceania e voltaria aos EUA pela costa oeste.

A capacidade de transmissão do cabo, que terá 24 pares de fibras ópticas, e o custo do projeto não foram divulgados.

Navio pode ter cortado cabos de propósito

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O cargueiro chinês Yi Peng 3 pode ter arrastado sua âncora por mais de 160 quilômetros, enquanto navegava pelo mar Báltico durante o mês de novembro, para danificar dois cabos de internet que passam pelo local.

O caso foi revelado pelo Wall Street Journal, que cita autoridades europeias. O navio pertence à empresa chinesa Ningbo Yipeng, que está cooperando com a investigação.

Ligações elétricas atravessam o Mar Báltico

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Estônia, Letônia e Lituânia inauguraram três cabos submarinos (NordBalt, EstLink 1 e 2) com os quais irão receber 1.700 megawatts de eletricidade da Suécia e da Finlândia, encerrando sua dependência da eletricidade russa.

A mudança é um desdobramento geopolítico da Guerra da Ucrânia, que colocou as nações da OTAN (a que Estônia, Letônia e Lituânia pertencem desde 2004) contra a Rússia.

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