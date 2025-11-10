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Tecnologia

3D a olho nu

Lenovo Legion 9i traz um novo tipo de tela, que envia imagens diferentes para cada um dos seus olhos e gera efeito tridimensional sem o uso de óculos especiais.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2025, 12h00
Imagem, em fundo amarelo, de dois notebooks pretos.
 (Lenovo/Reprodução)
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O Legion 9i Gen 10 tem hardware muito potente: processador Intel Core Ultra 9 275HX (com 24 núcleos e frequência de operação máxima de espantosos 5,4 GHz), placa de vídeo GeForce RTX 5090 (o modelo mais poderoso da Nvidia), 64 gigabytes de memória RAM e SSD de 2 terabytes.

Também tem um sistema de refrigeração sofisticado, que inclui quatro ventoinhas internas e uma “câmara de vapor”: uma placa com microcanais preenchidos por um líquido que se vaporiza ao receber o calor da CPU, ajudando a resfriá-la (conforme o vapor percorre a peça, ele se condensa e volta ao estado líquido, reiniciando o processo).

Imagem, em fundo laranja, de dois notebooks pretos.
(Lenovo/Montagem sobre reprodução)

A tampa do notebook, feita com oito camadas de fibra de carbono, também chama a atenção. Mas o ponto mais interessante está na tela, que tem 18 polegadas e uma tecnologia incomum: é capaz de exibir imagens 3D sem o uso de óculos especiais.

Isso é possível porque ela é recoberta por microlentes e consegue enviar imagens ligeiramente diferentes para cada um dos seus olhos (cuja posição a webcam rastreia em tempo real), gerando o efeito tridimensional. O recurso pode ser usado para visualizar imagens e vídeos e jogar games em 3D. A máquina já está à venda na Europa, por 4.500 euros.

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