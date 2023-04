4 sites e aplicativos para montar sua árvore genealógica

Plataformas como o TikTok despertaram o interesse pelas árvores genealógicas. Aquilo que antes parecia tarefa de alunos do ensino fundamental caiu no gosto dos usuários – a hashtag #arvoregenealogica já acumula 38 milhões de visualizações na rede social.

E dá para entender o interesse: essa usuária, por exemplo, diz ter encontrado reis e rainhas como seus parentes distantes. Já essa descobriu que tem descendência alemã. Ambas utilizaram o aplicativo gratuito FamilySearch para construir suas árvores genealógicas. Essa é só uma das plataformas que podem ajudar a organizar os nomes e descobrir quem eram seus tataratataravós.

Você começa colocando seu nome, data e local de nascimento. Depois, adiciona as mesmas informações dos seus pais, avós e familiares mais distantes. Outros usuários irão fazer o mesmo – e, talvez, você descubra que tem um bisavô em comum com outro internauta, que também fez o upload de suas informações familiares. Quanto maior a quantidade de usuários do site, mais dados de pessoas ele tem.

Essas plataformas também têm acesso a registros de nascimento, casamento, imigração e óbito, o que facilita a busca por ancestrais. Abaixo, confira quatro sites e aplicativos para fazer a árvore genealógica da sua família.

Essa é uma das ferramentas mais populares para quem busca fazer sua própria árvore genealógica. O FamilySearch é operado pela Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, uma igreja mórmon.

Totalmente gratuito, o site dá acesso a cópias de arquivos de mais de 100 países. É possível, por exemplo, encontrar pessoas que tenham o mesmo sobrenome e rastrear sua origem.

O Ancestry é famoso por possuir a maior base de dados para a busca de ancestralidade. São 20 bilhões de registros de 80 países, e 100 milhões de árvores genealógicas já criadas. O site oferece fotos, registros históricos, censos e diversos outros documentos.

É possível usar a plataforma gratuitamente por 14 dias. Depois disso, é preciso assinar um plano mensal. O mais barato custa U$ 24,99 (R$ 126) por mês, enquanto o mais completo sai por U$ 49,99 (R$ 304).

O Ancestry ainda oferece um teste de ancestralidade genético para quem mora nos Estados Unidos. No Brasil, há empresas que ofertam o mesmo serviço, como a Genera e MeuDNA. Você pode realizar um teste de DNA e fazer o upload dos seus dados genéticos em outras plataformas. Dessa forma, é possível buscar parentes não apenas pelos sobrenomes, mas também usando seu DNA.

Semelhante ao Ancestry, o MyHeritage possui uma grande base de dados, com mais de 10 bilhões de registros históricos. Assim que montar sua árvore genealógica, você passa a receber emails com registros ou artigos de jornal de seus antepassados, além de descobrir árvores genealógicas que possuem intersecção com a sua.

Esse também é um serviço pago: após 14 dias grátis, ele cobra R$ 269 por ano pelo pacote mais simples, que permite fazer uma árvore de até 2.500 pessoas. E R$ 599 pelo mais completo, que inclui uma árvore genealógica ilimitada e acesso a todos os registros históricos da plataforma.

A plataforma Geni pertence ao grupo MyHeritage. Embora seja mais limitada, o site conta com milhões de usuários e permite que você monte uma árvore genealógica em conjunto com seus parentes. Também é possível adicionar fotos, vídeos e outros arquivos da família em um lugar só.

A plataforma é gratuita, mas oferece uma versão paga que aumenta o limite de conteúdo que você pode adicionar no site, entre outros benefícios. Um ponto negativo do site é que ele só pode ser acessado em inglês.