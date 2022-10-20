A air fryer da Xiaomi
Ela faz as mesmas coisas que as outras. Mas também tem alguns truques.
A Mi Smart Air Fryer usa ar quente para cozinhar, como qualquer outra. Mas tem algumas funções a mais: reconhece comandos de voz (via Alexa ou Google Assistente) e pode ser controlada por meio de um app, que tem mais de 100 receitas e configura automaticamente a temperatura e o tempo de cozimento.
A fritadeira também funciona como máquina de iogurte. Pode ser encontrada no varejo por volta de R$ 1.000, com um porém: só funciona em 220 V, que é o padrão da eletricidade na China – mas não tão usual no Brasil.