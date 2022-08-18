A caixa de som Bluetooth com projetor de 100 polegadas

A Nomvdic x300 (pronuncia-se “nomadic”) parece só mais uma caixa de som Bluetooth. Mas tem embutido um projetor, que gera imagens de até 100 polegadas.

A bateria dura 3 horas, o suficiente para ver a maioria dos filmes – e também dá para usar o produto ligado na tomada.

Ele pesa 3 kg, roda os serviços de streaming mais comuns, e também tem entrada HDMI (para você plugar um Chromecast, por exemplo). Parece bem legal. Só não é barato: custa US$ 1.099.

Continua após a publicidade