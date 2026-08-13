A câmera de IA

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Introdução Conheça a Caira, a câmera de US$ 999 que se acopla magneticamente ao iPhone (12+), com lente Lumix e hardware próprio. Equipada com IA do Google (Gemini), permite edições radicais nas fotos. Após polêmica, a IA agora opera com comandos pré-aprovados, com custo mensal de US$ 7. Descubra os detalhes.

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Câmera Caira se fixa magneticamente em iPhones a partir do modelo 12. Possui hardware próprio, incluindo sensor Sony e chip de IA Google Edge TPU. Utiliza o algoritmo de IA Nano Banana do Google para edições pós-foto. Permite alterações como mudança de cenário, adição/remoção de elementos e melhorias. Os recursos de IA agora funcionam com comandos pré-aprovados e têm custo mensal de US$ 7.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Ela se chama Caira , foi desenvolvida pela startup britânica Camera Intelligence e tem o lançamento nos EUA prometido para este mês, por US$ 999. O preço inclui a câmera em si, que “gruda” magneticamente no smartphone (ela é compatível com o iPhone 12 em diante),

e uma lente semiprofissional Lumix de 25 mm – a câmera também aceita outras, do padrão Micro Four Thirds.

A Caira tem o próprio sensor de imagem (é um Sony, de 11 megapixels), bem como a própria CPU (Qualcomm Snapdragon com oito núcleos) e um chip de IA, o Google Edge TPU. Na prática, o iPhone funciona só como uma tela para você mexer no app da câmera – que é a parte mais interessante. Ela roda o algoritmo de imagem Nano Banana, do Google (o mesmo presente no serviço de IA Gemini).

Logo após tirar uma foto, você pode pedir à IA que faça alterações nela. Das mais simples, como melhorar a iluminação e as cores, às mais radicais – mudar o cenário, apagar ou adicionar elementos, ou colocar um sorriso no rosto do fotografado, entre inúmeras outras coisas.

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Mas esse poder todo causou uma repercussão ruim. Por isso, o fabricante decidiu eliminar o prompt do aplicativo da câmera – agora ele só oferece comandos de IA pré-aprovados pela Camera Intelligence [leia acima]. Os recursos de IA requerem uma mensalidade, de US$ 7.