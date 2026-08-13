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Tecnologia

A câmera de IA

Ela funciona acoplada ao iPhone, mas tem lente e sensor de imagem próprios. E roda um algoritmo de IA do Google.

Por Bruno Garattoni Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 ago 2026, 12h00
Câmera Lumix preta com lente frontal grande e um smartphone preto com três lentes traseiras, ambos em fundo branco
 (Camera Intelligence/Reprodução)
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A câmera de IA Priorizar nos meus resultados Google
Ela se chama Caira, foi desenvolvida pela startup britânica Camera Intelligence e tem o lançamento nos EUA prometido para este mês, por US$ 999. O preço inclui a câmera em si, que “gruda” magneticamente no smartphone (ela é compatível com o iPhone 12 em diante),
 e uma lente semiprofissional Lumix de 25 mm – a câmera também aceita outras, do padrão Micro Four Thirds.
A Caira tem o próprio sensor de imagem (é um Sony, de 11 megapixels), bem como a própria CPU (Qualcomm Snapdragon com oito núcleos) e um chip de IA, o Google Edge TPU. Na prática, o iPhone funciona só como uma tela para você mexer no app da câmera – que é a parte mais interessante. Ela roda o algoritmo de imagem Nano Banana, do Google (o mesmo presente no serviço de IA Gemini).
Câmera Lumix preta com lente intercambiável, ao lado de um smartphone com três lentes traseiras. Abaixo, uma mão segura um smartphone exibindo o aplicativo da câmera com diversas fotos. Textos descrevem o peso da câmera e as funções de IA do aplicativo, como apagar pessoas e mudar o fundo.
(Camera Intelligence/Montagem sobre reprodução)
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Logo após tirar uma foto, você pode pedir à IA que faça alterações nela.  Das mais simples, como melhorar a iluminação e as cores, às mais radicais – mudar o cenário, apagar ou adicionar elementos, ou colocar um sorriso no rosto do fotografado, entre inúmeras outras coisas. 
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Mas esse poder todo causou uma repercussão ruim. Por isso, o fabricante decidiu eliminar o prompt do aplicativo da câmera – agora ele só oferece comandos de IA pré-aprovados pela Camera Intelligence [leia acima]. Os recursos de IA requerem uma mensalidade, de US$ 7.
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Google
Inteligência artificial
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